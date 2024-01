Zadanie Putina wykonane. „Wspaniałe wyniki” rosyjskich linii lotniczych

W roku 2022 r., kiedy to Kreml rozpętał wojnę atakując zbrojnie Ukrainę, rosyjskie linie lotnicze utraciły większość najatrakcyjniejszych połączeń. Swoje niebo przed rosyjskimi liniami zamknęła m.in. Unia, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Islandia, Norwegia. Linii uruchamiały więc połączenia do państw wcześniej nieobsługiwanych, jak niestabilne politycznie kraje afrykańskie czy Korea Północna.

Obecnie rosyjskie linie odcięte są też od serwisowania i części zamiennych samolotów zachodnich, które leasingowały, a po agresji na Ukrainę nie zwróciły zachodnim leasingodawcom. Kreml zawłaszczył maszyny (ok. 500 sztuk w wartości ponad 10 mld dol.) i wpisał je do swojego rejestru. Przestał też przekazywać jakiekolwiek dane do IATA.

Dokąd polecieli Rosjanie na Nowy Rok?

Podobnie jak w wypadku danych o wzroście o 3,5 proc. rosyjskiego PKB w drugimi roku prowadzonej wojny i sankcji, także danych podawanych przez rosyjskie linie nie można zweryfikować. Zachodni analitycy i agencje ratingowe utraciły do nich dostęp, a Kreml nawet swoim obywatelom ogranicza dostęp i prezentuje je wybiórczo.

Agencja RIA Nowosti opublikowała dane o najpopularniejszych kierunkach lotów na przełomie roku 2023/2024. Nowy Rok jest tradycyjnie największym świętem w Rosji i czasem tygodniowej kanikuły. Można tu zobaczyć dokąd mogą dziś polecieć obywatele kraju-agresora.

„W styczniu bilety lotnicze na kierunki krajowe potanieją średnio o 27 proc., a na kierunki zagraniczne – o 21 proc.. Obniżka nastąpi w wyniku spadku popytu spowodowanego świętami noworocznymi. Spośród popularnych biletów zagranicznych kierunków, najtańsze będą bilety lotnicze do Tbilisi – średnio potanieją o 71 proc., a do tureckiej Antalyi – o 46 proc.”, do Dubaju (o 43 proc.) i Stambułu (o 40 proc.). Lot z Moskwy do Dubaju będzie kosztować od 6,5 tys. rubli (290 zł) w jedną stronę. Z Moskwy do Stambułu – od 7,3 tys.,(330 zł) - pisze RIA Nowosti.

„W styczniu, po wakacjach noworocznych, koszt lotu do Erewania potanieje średnio o 26 proc. Rosjanie planujący wyjazd na Phuket w Tajlandii będą mogli w tym czasie kupić bilety średnio o 22 proc. taniej (czyli ok. 2500 zł w jedną stronę).