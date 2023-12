Polskie konsorcjum przejmie od Chińczyków strategiczny włoski port

Obecność kapitału chińskiego w portach państw Unii Europejskiej to ryzyko cyberataków, szpiegostwa i wykradania wrażliwych danych, nie tylko na poziomie lokalnym, ale "może stwarzać także szersze ryzyko dla Europy, zwłaszcza w odniesieniu do sił zbrojnych państw członkowskich UE i NATO". W latach 2004-21 chińskie firmy wydały ponad 9,1 mld euro na przejęcia europejskich portów morskich. Najwięksi inwestorzy to Ocean Shipping Company (Cosco) i China Merchants. Cosco w pełni kontroluje port w Pireusie w Grecji.