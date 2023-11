Grecy nie boją się utraty suwerenności. Lotnisko w Atenach kupili Niemcy

Sprzedaż lotniska nie stwarza problemów w zakresie konkurencji

Komisja uznała również, że transakcja, mająca wpływ głównie na rynek usług portów lotniczych, nie stwarza problemów w zakresie konkurencji. W styczniu tego roku Międzynarodowy Port Lotniczy w Atenach (AIA) obsłużył 1,45 mln podróżnych, przewyższając tym samym wynik z 2019 r., czyli roku poprzedzającego pandemię Covid-19. Przy takiej liczbie podróżnych AIA wykazało wzrost o 87,2 proc. w porównaniu do stycznia 2022 r. Ruch pasażerski na tym lotnisku wzrósł także w lutym 2023 r. o 2,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.Aż do października 2023 lotnisko odnotowało także ciągły wzrost liczby także pasażerów krajowych.

Czytaj więcej Transport Air Serbia chwali się wynikami. Sekret w połączeniach z Rosją Podczas ostatniego szczytu Unii Europejskiej w Pradze kraje członkowskie ostro skrytykowały rząd serbski. Ten kraj kandyduje do statusu członka UE, ale nie zamierza przyłączać się do sankcji nałożonych na Rosję.

Najwięcej pasażerów międzynarodowych odnotowano w lipcu – 2 274 756 pasażerów przyleciało lub wyleciało z Grecji przez Międzynarodowy Port Lotniczy w Atenach, co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku.W czerwcu tego roku, podczas losowania zwycięzców nagrody Best Airports 2023 przez Airports Council International Europe (ACI Europe - lotnicze lobby, odpowiednik IATA, tyle , że zrzeszające lotniska), port lotniczy w Atenach został nagrodzony jako najlepsze lotnisko w kategorii 25-40 milionów obsłużonych pasażerów.

Na koniec 2023 prognozy zakładają, że ateńskie lotnisko obsłuży 26 mln pasażerów. I tu zaczyna się problem, ponieważ jego infrastruktura z trudem radzi sobie z obsługą rosnącego ruchu. Dlatego Grecy zdecydowali się na wybór AviaAlliance.