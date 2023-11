Linie SAS uratowane przed bankructwem

Konsolidacja europejskiego rynku lotniczego

Nowa grupa akcjonariuszy, w skład której wchodzą także państwo duńskie i Lind Invest ApS, może teraz zapewnić SAS nowy kapitał własny o wartości 475 mln dol. i zabezpieczony dług z możliwością zamiany na akcje o wartości 725 mln dol.

Jak wynika z oświadczenia, Castlelake pożyczy również pieniądze SAS-owi na refinansowanie 500 milionów dolarów pozostałej do spłaty pożyczki na podstawie Chapter 11, udzielonej wcześniej przez Apollo Global Management Inc., która także ubiegała się o przejęcie SAS, ale przegrała z konsorcjum Air France-KLM.

Przewoźnik nie ukrywał we wtorek swojej satysfakcji z powodu tak szybkiego wyroku sądu amerykańskiego. Wcześniej informował, że oczekuje tego dopiero na początku przyszłego roku. Teraz pozostało jeszcze uzyskanie zgód regulacyjnych w Szwecji .

– Umowa inwestycyjna pokazuje, że nasi nowi inwestorzy wierzą w SAS i nasz potencjał pozostania w czołówce branży lotniczej przez długie lata – cieszy się Anko van der Werff, dyrektor generalna SAS.Pewne przyłączenie się skandynawskiego przewoźnika do grupy Air France/KLM to kolejny krok w konsolidacji na europejskim rynku lotniczym. W sytuacji, kiedy na sprzedaż wystawiony jest też portugalski TAP (chętni to Lufthansa i AF/KLM) i Croatia Airlines (chętnych brak) jako „linie do wzięcia” pozostają polski LOT, rumuński Tarom, fiński Finnair oraz Air Serbia – to linia z konsolidacyjnego odzysku, bo udziałów właśnie pozbył się Etihad z Abu Zabi.