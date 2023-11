Miejsce przy oknie bez okna w Ryanairze

Wyjaśniając, jak mogło dojść do takiej sytuacji, w dyskusję włączył się inny użytkownik Twittera. „Nawet jeśli technicznie rzecz biorąc było to miejsce przy oknie w Boeingu 737-800 znajduje się konkretny rząd, w którym nie ma okna. Wynika to ze sposobu, w jaki jest zbudowany samolot. I tak jest w przypadku każdej linii lotniczej korzystającej z tego typu samolotu” – brzmiało wyjaśnienie, które w żaden sposób rozwiązało jednak problemu pasażerki z Dublina.

Kobieta twierdzi bowiem, że płacąc dodatkowo za możliwość siedzenia przy oknie w czasie podróży, linia lotnicza powinna automatycznie wyłączyć z oferty miejsca, przy których okien nie ma.

To nie pierwszy raz, kiedy Ryanair wymiguje się z ponoszenia konsekwencji za oczywiste błędy. Jakiś czas temu, inny pasażer, narzekał, że nawet przy jego niewysokim wzroście po wykupieniu miejsca, gdzie dystans między fotelami jest większy, nie da się siedzieć wygodnie w samolocie, nadal za mało miejsca na nogi. Mężczyzna napisał, że ma jedynie 170cm wzrostu, a i tak jest mu niewygodnie. Na to Ryanair zapytał czy wobec tego, zaktualizuje on swój profil na Tinderze, a konkretnie skoryguje tam swój wzrost. Jak się ostatecznie okazało, mężczyzna miał ponad 180 cm wzrostu.

W samolotach irlandzkiej linii jest rzeczywiście ciasno, nawet osobom niewysokim. A pani, która wykupiła miejsce przy oknie, a nie było tam okna miała rację skarżąc się na niedoróbkę w systemie rezerwacyjnym przewoźnika. Takich i podobnych wpadek Ryanair ma mnóstwo, tylko nie wszystkim chce się robić awanturę w mediach społecznościowych.

Z drugiej jednak strony wiadomo, że użytkownicy social mediów oznaczają przewoźnika w swoich postach ,narzekając bez powodu, tylko po to, aby uzyskać odpowiedź linii lotniczej i innych osób, a tym samym zwiększyć zainteresowanie własną osobą.