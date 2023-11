Rząd Brazylii poinformował, że złożył w 2022 r. wniosek o przystąpienie do umowy o samolotach cywilnych, a ostatnio 33 kraje WTO zaaprobowały na posiedzeniu w Genewie jego przystąpienie do tej umowy. „Dotychczas Brazylia była jedynie istotnym producentem samolotów i mimo należenia do WTO od początku nie uczestniczyła w tym porozumieniu, podczas gdy główni konkurenci brazylijskich samolotów byli w nim reprezentowani” — cytuje Reuter komunikat z Brasilli. Embraer produkuje samoloty regionalne, dyspozycyjne i wojskowe, jest trzecim producentem na świecie, po Airbusie i Boeingu.

Rząd Brazylii stwierdził też, że przystąpienie do tej umowy będzie mieć pozytywny wpływ na możliwości przewidywania cen związanych z produkcją i będzie sygnale dla nowych inwestycji. „To bardzo pozytywny i ważny kamień milowy dla międzynarodowego handlu Brazylii” — ogłosił odrębnie prezes Embraera, Francisco Gomes Neto. Pozwoli sprowadzić do zera podatki w imporcie samolotów i części do nich, „zapobiegnie barierom celnym stawianym między krajami sygnatariuszami”.

Sygnatariuszami umowy, która weszła w życie w 1980 r. są Unia Europejska, USA, Chiny, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Szwajcaria i Norwegia.