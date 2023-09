Rosjanie nie wyjadą do UE swoim autem. Nie wwiozą też smartfona czy biżuterii

„Nie ma znaczenia, czy pojazd jest używany do celów prywatnych czy komercyjnych. Jeżeli podlega on kodom celnym wymienionym w załączniku XXI (w tym kodowi 8703) i pochodzi z Rosji lub jest z niej eksportowany, to na teren Unii nie zostanie wpuszczony" – głosi najnowsze wyjaśnienie Komisja Europejskiej. Kod celny 8703 obejmuje samochody i inne pojazdy przeznaczone do przewożenia mniej niż dziesięciu osób.

Do Niemiec z Rosji na piechotę

Na początku lipca niemieckie służby celne potwierdziły, że import samochodów osobowych z Rosji jest zabroniony zgodnie z art. 3i rozporządzenia 833/2014, które określa embargo nałożone na Rosję i że podlega temu każdy przepływ towarów, nawet w celach osobistych i niekomercyjnych.

4 września ambasada Rosji w Niemczech poinformowała o toczących się indywidualnych przypadkach konfiskaty przez niemieckich celników Rosjanom należących do nich samochodów zarejestrowanych w Rosji i czasowo sprowadzonych do celów osobistych lub tranzytowych. „Argumenty, że w tym przypadku nie mówimy o imporcie towarów przeznaczonych na sprzedaż, ale o własności prywatnej wykorzystywanej do celów osobistych i czasowo importowanej na terytorium Niemiec na podstawie prawa, nie są brane (przez stronę niemiecką -red) pod uwagę” – stwierdziła ambasada.

W opublikowanym wyjaśnieniu KE podkreśla, że nie ma znaczenia, na jaki okres importowany jest samochód z rosyjskimi numerami i zastosowana w tym celu procedura celna (np. dopuszczenie do swobodnego obrotu czy import czasowy) – podkreśla Komisja Europejska.