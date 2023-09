Lecą do Moskwy, nie wiedzą, gdzie wylądują. Efekt ataków ukraińskich dronów

Operacja „dywan” w Moskwie

Władze już zresztą zareagowały na powtarzające się ataki i w sytuacji, kiedy pojawia się zagrożenie atakiem dronów, bądź już do nich doszło, wdrażana jest operacja „dywan”. W momencie jej ogłoszenia, z całej przestrzeni powietrznej w okolicach zagrożonego lotniska muszą odlecieć wszystkie samoloty cywilne. Takie sytuacje mają miejsce w Moskwie praktycznie codziennie.

Operacja „dywan” spowodowała sarkastyczne komentarze, jakie pojawiły się na Telegramie. — Jak to jest? W telewizji mówią, że niby wszystko jest super, rubel jest mocny jak nigdy, a gospodarka rosyjska wyprzedza wszystkie pozostałe. To w takim razie o co tutaj chodzi? — pytał jeden z uczestników dyskusji.

A inny dodał w komentarzu internetowym: „ Czemu wszyscy panikujemy? Specjalna operacja militarna postępuje zgodnie z planami. Nie mamy żadnych strat. Ojoj, może więc chodzi o to, że dzieci niektórych parlamentarzystów nie mogą sobie polecieć do któregoś z nieprzyjaznych krajów?” — czytamy na stronie Telegramu.

Jakie jest zagrożenie ataku dronów

Według ekspertów konsekwencje ataku dronowego dla samolotów zależą od wielkości tego sprzętu. Jeśli waży on poniżej kilograma, to potencjalne uszkodzenia będą niewielkie.

— Cały problem polega na tym, gdzie on uderzy. Bo trzeba za wszelką cenę zapobiegać, by znalazł się w silniku. Jeśli do tego dojdzie, to naprawa będzie bardzo kosztowna. Ale jeśli mówimy o cięższych dronach, to zderzenie z nimi może być naprawdę katastrofalne w skutkach — mówił Oleg Pantelejew z RunAvii.