Rosyjskie linie lotnicze miały zostać uziemione. Jednak tak omijają sankcje

- Na początku był szok, nikt nie wiedział, co robić. Po dwóch, trzech miesiącach znaleziono nowe kanały dostaw, a po sześciu, dziewięciu miesiącach pojawiło się sporo alternatyw, co pozwoliło na obniżenie cen i czasu dostaw – mówił Reutersowi Oleg Pantelejew, szef moskiewskiego think tanku lotniczego AvaPort.

Departament Handlu USA i Unia Europejska zapewniają, że cały czas kontrolują stosowanie sankcji wobec eksportu dla rosyjskiego sektora lotniczego. - W niektórych krajach wdrażane są systemy monitorowania, kontroli i blokowania reeksportu – powiedział Reutersowi anonimowy urzędnik UE.

Czytaj więcej Transport Samolot rosyjskich linii bez klimatyzacji. Przerażeni pasażerowie mdleli Sankcje coraz mocniej uderzają w rosyjskie linii lotnicze. W samolocie linii Red Wings 406 pasażerów podróżowało z Turcji do Rosji bez włączonej klimatyzacji. System był zepsuty. Kilkanaście osób zemdlało, kilka trafiło do szpitali. Sprawą zajęli się rosyjscy śledczy.

Bardzo o to dbają

Sami zachodni dostawcy także o to dbają. Każda firma, która będzie w jakikolwiek sposób współpracowała z rosyjskimi przewoźnikami, może pożegnać się z kontaktami z Airbusem - ostrzegło europejskie konsorcjum lotnicze.

„Każdy dostawca, linia lotnicza, firma zajmująca się serwisem samolotów zostanie usunięta z listy dostawców i klientów Airbusa, jeśli okaże się, że dostarcza usługi bądź komponenty rosyjskim przewoźnikom. Nie ma w tej chwili jakiejkolwiek legalnej drogi kupienia komponentów, dokumentacji, bądź usług serwisowych, które byłyby dostępne dla rosyjskich linii”- napisał Airbus w oświadczeniu.

Zdaniem przedstawicieli Airbusa małe jest prawdopodobieństwo, aby oryginalne części miały szanse dotrzeć do rosyjskich odbiorców. - Każda część ma swój numer ewidencyjny i doskonale wiemy, gdzie i kiedy została wykorzystana. To jest łatwe do prześledzenia, mamy do tego odpowiednie systemy, a w przypadku Rosji jesteśmy szczególnie ostrożni - powiedział „Rzeczpospolitej” Antoine Bouvier, wiceprezes Airbusa.