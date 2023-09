US Open: Novak Djoković wygrywa 24 wielkoszlemowy turniej

Koncentruję się na tym, co muszę zrobić i jak doprowadzić się do optymalnej formy, aby móc zdobywać największe trofea w naszym sporcie. Na tym mi zależy Novak Djoković, zwycięzca US Open

Większość opinii jest zgodna – Novak Djoković osiągnął tyle, że może się uważać za sławę nr 1 światowego tenisa, nawet jeśli królem kibicowskich serc jest ktoś inny. W 2023 roku znów zdobył trzy z czterech tytułów Wielkiego Szlema, tylko w Wimbledonie lepszy był Carlos Alcaraz. Serb jest też ponownie numerem 1 światowego rankingu, przewagę nad Hiszpanem ma znaczną: 3260 punktów.

Może już formułować nowe cele: jeśli nie kalendarzowy Wielki Szlem, to może 11. zwycięstwo w Australian Open, co oznaczałoby poprawienie kolejnego rekordu Margaret Court. – Nie leży w moim interesie sprawdzanie, o czym wszyscy mówią lub myślą, niezależnie od tego, czy w sporcie następuje przekazanie pochodni, czy jakkolwiek to nazwiecie, czy dzieje się to, czy nie. Koncentruję się na tym, co muszę zrobić i jak doprowadzić się do optymalnej formy, aby móc zdobywać największe trofea w naszym sporcie. Na tym mi zależy – powiedział. Oznacza to tylko, że ciąg dalszy nastąpi.