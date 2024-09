„Szogun” był szlagierem serialowym w latach 80-tych z kreacją Richarda Chamberlaina. Powrócił w nowej odsłonie, w dziesięciu odcinkach. Trzyma w napięciu, epatuje japońską kulturą. To nowa adaptacji bestselerowej powieści Jamesa Clavella, zwanego, nomen omen, Mr Bestseller.

Reklama

„Szogun" najlepszy rekordowo

Jurorów i widzów zachwyciła następująca akcja: jest 1600 r. w izolującej się od świata Japonii. Po śmierci Taiko, który zjednoczył kraj, do czasu uzyskania pełnoletniości jego syna krajem rządzi Rada Regencyjna. W niej zaś dochodzi do tarć między japońskimi feudałami. Szalę rywalizacji może przechylić pozyskanie ładunku statku-widmo, który przybija do skalistego brzegu z poszarpanymi żaglami. Poza umierającymi z wycieńczenia marynarzami, których zżera szkorbut, statek skrywa przemycaną do Japonii nowoczesną europejską broń – armaty i karabiny.

Czytaj więcej Platformy streamingowe Nowy „Szogun”. Mocny początek z seppuku i gotowaniem ludzi „Szogun” był szlagierem serialowym w latach 80-tych, z kreacją Richarda Chamberlaina. Teraz powraca w nowej odsłonie, w dziesięciu odcinkach. Trzyma w napięciu, epatuje japońską kulturą. Gra Cosmo Jarvis, aktor znany z "Peaky Blinders".

Scenografia nowego serialu powstała w Kanadzie, a twórcy zadbali o wiarygodność architektury i kostiumów. W napięciu trzyma muzyka tria Atticus Ross, Leopold Ross i Nick Chuba.

To wszystko złożyło się na bezprecedensowy sukces „Szoguna” podczas 76. Gali Emmy w Peacock Theater w Los Angeles. Za reżyserię nagrodzono reżysera Fredericka E.O. Toye’a, zaś za scenariusz Willa Smitha, a także aktorów Hiroyuki Sanadę i Annę Sawai.