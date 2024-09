W rezultacie powstał serial złożony z 13 odcinków po 45 minut, kręcony przez pół roku z udziałem 150 aktorów w 160 lokacjach, m.in. w Warszawie, Łodzi, w Kaliszu, który grał Olkusz, w Pabianicach, które grały Łódź, a wreszcie w górach.

„Gra z cieniem" opowiada o latach stalinowskich

Początek lat 50. Najmroczniejszy czas stalinizmu. Młoda, ceniona lekarka Helena Bielawska, córka przedwojennego profesora medycyny, mieszka z matką i samotnie wychowuje małego syna. Ma opinię znakomitego chirurga, ale pewnej nocy bezpieka wyprowadza ją w kajdanach z mieszkania. Zostaje oskarżona o zabójstwo leżącej w szpitalu działaczki partyjnej. Skazana na dożywocie trafia do więziennej celi, w której siedzi kilka kobiet. Lojalny okazuje się tylko jej narzeczony, teatralny scenograf, który za wszelką cenę chce udowodnić jej niewinność.

W Polsce szufladkuje się reżyserów. Filmy historyczne? Nie dla kobiet. Kino szpiegowskie? Absolutnie nie dla kobiet! A niby dlaczego? Kinga Dębska, reżyserka "Gry z Cieniem"

Jednocześnie Urząd Bezpieczeństwa szuka agenta obcego wywiadu o pseudonimie Cień. Ślady prowadzą do Heleny, zaś do Polski przyjeżdża dawna przyjaciółka lekarki – Żydówka, która jest przekonana, że to rodzice Heleny w czasie wojny wydali jej rodzinę Niemcom.

Gdy umiera nagle matka Heleny, z domu ucieka jej synek. Szukają go zarówno narzeczony Heleny, jak i funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. A wszystko to unurzane jest w ciężkiej, złowieszczej atmosferze stalinizmu, rozgrywa się wśród walk o władzę i wpływy najwyższych stalinowskich urzędników państwowych i oficerów bezpieki.

To początek 13-dcinkowego serialu „Gra z cieniem”, który trzyma w napięciu jak dobry film sensacyjny, opowiada o uczuciach jak romantyczny melodramat, a jednocześnie niesie mocny obraz stalinowskiej dyktatury. Z ekranu wieje grozą. Kinga Dębska stworzyła przejmujący obraz Polski z początku lat pięćdziesiątych. Szarej, mrocznej, przepełnionej strachem. Polski, w której funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa mają niemal nieograniczoną władzę. Gdzie nie liczy się prawda. Gdzie łamie się ofiary torturami, a ludzkie życie waży tyle co nic.