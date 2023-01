O śmierci Adama Richa poinformował jego rzecznik Danny Deraney. 54-letni artysta zmarł w swoim domu w Los Angeles. Nie poinformowano, co było przyczyną zgonu. Jak podkreślono w oświadczeniu, mężczyzna był ”wojownikiem w walce z chorobą psychiczną”. „Był bezinteresowny i zawsze troszczył się o tych, na którym mu bardzo zależało. Dlatego też wielu ludzi, którzy dorastali wraz z nim, czuje, że stracili część swojego dzieciństwa. (...) On naprawdę był młodszym bratem Ameryki" – czytamy.

Adam Rich w 1976 roku zadebiutował w serialu "The Six Million Dollar Man", a rok później obsadzono go w roli Nicholasa Bradforda w serialu "Eight Is Enough". Aktor pojawił się w 112 odcinkach produkcji ABC.

Na początku lat 80. Artysta dołączył do obsady sitcomu "Gun Shy”, a później gościnnie wystąpił w hitach takich jak "The Love Boat", "Fantasy Island" czy w "Słonecznym Patrolu", w którym wcielił się w surfera o imieniu Ethan.

Jak donoszą media, aktor miał problemy z uzależnieniem. Mężczyzna co najmniej trzy razy był na odwyku.