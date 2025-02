Pokazy mistrzów i autorytetów

Z kolei w czerwcu w Teatrze Zagłębia zaplanowana jest premiera „Ziemi obiecanej” Reymonta w reżyserii Mai Kleczewskiej. Ten spektakl kilka dni później festiwal zaprezentuje w Łodzi dwukrotnie. Zapewne w roku Reymonta „Ziemia obiecana” wybrzmi w tym mieście w sposób szczególny.

Czerwcowym pokazom „Ziemi obiecanej” ma towarzyszyć panel dyskusyjny zatytułowany „Wspólnota?”. – Jego tematyka będzie krążyć wokół pojęcia wspólnotowości w teatrze, ale przede wszystkim wokół twórczości Mai Kleczewskiej jako przedstawicielki pokolenia twórców, którzy kreują oblicze artystyczne (a za chwilę także instytucjonalne) polskiego teatru – zapowiada Ewa Pilawska. – W mojej ocenie to dwójka najwybitniejszych twórców z pokolenia 50+. A Maja Kleczewska i Jan Klata od nowego sezonu pokierują dwoma ważnymi teatrami – Narodowym i warszawskim Powszechnym. Bardzo im sekunduję, to dojrzali, ukształtowani twórcy, mówiący własnym językiem teatralnym, tworzący w odmiennej estetyce. To twórcy z wyrazistą wizją.

Teatr Mai Kleczewskiej i Jana Klaty na przestrzeni lat współtworzył i rozwijał się razem z Festiwalem Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. – Dziś oboje zdecydowanie plasują się w półce mistrzów. Zapraszam państwa do spotkania z ich teatrem, ale także do udziału w czerwcowym panelu dyskusyjnym z ich udziałem – podsumowuje Ewa Pilawska.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym festiwalu.