Premiera w Teatrze Studio. Warszawa jest pazerna jak dawne Mahagonny

W Teatrze Studio Krystian Lada urządził klub fitness

Ciekawy okazał się pomysł scenograficzny Krystiana Lady, który wykonawców umieścił w klubie fitness. Śpiewają, nie przerywając ćwiczeń na urządzeniach do biegania, bo przecież współczesny człowiek nie ustaje na moment w pędzie ku doskonałości. Wokalnie wszyscy radzą sobie dobrze, choć kiedy pojawia się Ewa Błaszczyk i śpiewa „Alabama Song” muzycznie spektakl wznosi się na inny poziom.

Najbardziej zaskakuje muzyka Kurta Weilla, choć napisana 100 lat temu, to wciąż brzmi świeżo i nowocześnie, intrygując brzmieniami i rozwiązaniami harmonicznymi. Spadkobiercy kompozytora nie pozwalają zresztą na żadne odstępstwa od oryginału, a dyrygująca rozbudowanym jak na teatr dramatyczny zespołem Liliana Krych zadbała o to, by był to Weill stuprocentowo autentyczny.

„Mahagonny. Ein Songspiel” w oryginale nie miał wyrazistego finału. W Teatrze Studio przechodzi więc płynnie w „Afterparty”. Muzykę do tej części skomponowała Kasia Głowicka, teksty napisał Bartosz „Fisz” Waglewski. Ludzkie charaktery skrótowo nakreślone w utworze Brechta nabierają współczesnego, bardziej konkretnego wymiaru.

Kasia Głowicka nie stara się naśladować Weilla, podąża własnym torem. Zaciekawia nieujawniana przez nią niezbyt często we innych kompozycjach łatwość tworzenia melodii, którą tu łączą z typowymi dla niej klimatami.