Teatr. Magnetyczna Danuta Stenka w miłosnej tragedii kaszubskiej „Wòlô Bòskô”

Kompozytorską oprawę = stworzył Łukasz Godyla – również prostą na dwa fortepiany i rozbudowane instrumenty perkusyjne. Nie ingerował w oryginalne melodie kaszubskie, skupił się przede wszystkim na wzmocnieniu klimatu tej opowieści, potęgując nastrój na przykład szumem wiatru czy odgłosami morza.

Damian Wilma o smutnym losie Kaszubów

– W poetyckiej surowości tych pieśni odbija się też los Kaszubów, których historia tak nas potraktowała, że ciągle byliśmy między dwoma narodami i traktowano nas podejrzliwie od oczątku jak intruzów – mówi Damian Wilma, który też jest Kaszubem i to on z pieśni swojego ludu ułożył opowieść „Wòlô Bòskô”.

Jako duch Jaśka Damian Wilma jest cały czas obecny na scenie. Początkowo wyśpiewując swoją historię błąka się wraz z parą widm zakochanych (tancerze Julia Witczak i Jakub Piotrowicz), stopniowo wchodząc w rodzaj interakcji z matką Hanuszki. Jego wokalną i aktorską interakcję cechuje naturalność i szczerość. Silę spektaklu buduje jednak przede wszystkim Danuta Stenka aż do przejmującej kulminacji, w której widz dowiaduje się, że to ona przyczyniła się do tej tragedii. Postać Białki wykreowała bardzo oszczędnymi środkami oraz tym co jest niezwykłąwartością spektaklu – siłą kaszubskiej mowy.