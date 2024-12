Rusza Boska Komedia w Krakowie. Andrzej Stasiuk zbiera na pomoc Ukrainie

W konkursie „Inferno” zaprezentowanych zostanie jedenaście spektakli. To „Wesele” Mai Kleczewskiej z Teatru Słowackiego, m. in. o tym, jaką mamy skłonność do przesypiania najważniejszych światowych spraw, z ukraińskim Wernyhorą, rozliczeniem polskiego antysemityzmu, zdradą i cieniem wojny w Ukrainie; oraz „Chłopi” Remigiusza Brzyka z Teatru Ludowego – przeniesienie powieściowej epopei Reymonta na scenę z nowym spojrzeniem na rolę chłopskich kobiet, inspirowane bestsellerem „Chłopki” Joanny Kuciel-Frydryszak.

„Piękna Zośka" również w Teatrze TV

Do świata wsi prowadzi „Piękna Zośka” Marcina Wierzchowskiego z Teatru Wybrzeże, która opowiada o złej miłości, jednocześnie będąc aktualną przestrogą przed przymykaniem oczu na przemoc wobec kobiet. 9 grudnia TVP pokaże w Teatrze TV drugą część spektaklu, którą później będzie można obejrzeć w VOD TVP.



W tegorocznej Boskiej Komedii kobiety odgrywają kluczową rolę. O ich walce o podmiotowość opowie spektakl „Dzieje grzechu” Wojtka Rodaka z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Powróci również Chór Kobiet Marty Górnickiej, prezentując „Matki. Pieśni na czas wojny” – mocny komentarz do konfliktu w Ukrainie. W spektaklu biorą udział uciekinierki z Ukrainy i Białorusi oraz ich polskie opiekunki. 6 i 7 grudnia, podczas prezentacji spektaklu w Narodowym Starym Teatrze, Andrzej Stasiuk, m. in. laureat Nagrody Stulecia „Rzeczpospolitej” przeprowadzać będzie kwestę na rzecz oddziału wojskowego, w którym służy Serhij Żadan, ukraiński pisarz, obecnie walczący w szeregach ukraińskiej armii.

- W trakcie festiwalu Boska Komedia w Krakowie w Narodowym Starym Teatrze wolontariusze, w tym i ja, będziemy zbierać datki do puszek – mówi Andrzej Stasiuk. - Oprócz tego będziemy rozdawać ulotki z numerem konta bankowego naszej fundacji Linia frontu na które będzie można dokonywać wpłat. Możecie państwo wesprzeć finansowo jednostkę wojskową Żadana i Ukrainę. Przyjaciel Zenek Wojtas jest teraz w trasie do Charkowa, aby dostarczyć tam pickupa i antydronowy sprzęt. Potrzeby są ogromne. Nasza fundacja koncentruje się na zakupie pickupów. Są niezbędne na froncie, aby przywieźć amunicję czy żołnierzy, za powrotem ewakuować rannych. Przeprowadzamy też szkolenia medyczne dla ukraińskich żołnierzy. Linia frontu to skromna, powiatowa fundacja. Tworzą ją ludzie dobrej woli stąd, z Gorlickiego i okolic. Nie mamy olbrzymich zasięgów. Mimo to wysłaliśmy już do Ukrainy trzy pickupy, wyciągarki, inny potrzebny sprzęt - dodaje.



Współczesne wykluczenie w zachodnim świecie na tle zbiorowej odpowiedzialności spadającej na arabskie rodziny w związku z terroryzmem - ukazuje „Antygona w Molenbeek” Anny Smolar ze stołecznego Teatru Dramatycznego, oparta na dramacie wybitnego belgijskiego pisarza Stefana Hertmansa. Uzdolniona studentka arabskiego pochodzenia staje do walki z machiną państwową, pragnąc odebrać z kostnicy zwłoki swojego brata. „Persona. Ciało Bożeny” Jędrzeja Piaskowskiego z Teatru Zagłębia w Sosnowcu, rzuca światło na lokalne wykluczenie, i to zarówno w społeczeństwie, jak i w świecie teatru.