Teatr Dramatyczny po Monice Strzępce: Spajanie horyzontów Wojciecha Farugi

Czytaj więcej Teatr Siedmioro chętnych na fotel dyrektorski po Monice Strzępce Warszawski ratusz poinformował o osobach zakwalifikowanych przez komisję konkursową wybierającą dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Monika Strzępka przyznała, że poprzednik pozostawił jej pole minowe i żeby teatr mógł funkcjonować, musi zwolnić połowę zespołu. Czy władze miasta wspominały o takiej potrzebie?

Nie było to tematem rozmów. Władze zapewniły mi dużą swobodę i zadeklarowały wsparcie, na co bardzo liczę. Czekają nas poważne wyzwania. Aby osiągnąć sukces artystyczny, ważne jest, poza wszystkim, by pracujący tu ludzie mieli poczucie sensu wspólnego działania, i to odbudowanie wewnętrznego zaufania jest niezwykle ważne. Temu zespołowi potrzeba spokoju, czasu i wiary. To rzeczy absolutnie nie do przecenienia.

Nie dziwi pana, że najbardziej liczą się ostatnio dyrektorzy ściągnięci z placu budowy? Dyrektorem teatru telewizji został Michał Kotański ściągnięty z placu budowy teatru w Kielcach, na dyrekcję Teatru Dramatycznego w Warszawie ściągnięto pana z placu budowy Teatru Polskiego w Bydgoszczy…

Może chodzi o hart ducha. Remont teatru to zawsze wyzwanie. Na szczęście w przypadku Teatru Polskiego w Bydgoszczy przebudowa jest mocno zaawansowana. Ostatnio np. wybieraliśmy rodzaj lakieru do podłóg. Mam więc poczucie, że mimo pandemii i innych przeciwieństw doprowadziłem tę inwestycję do takiego etapu, że teraz można ją spokojnie dokończyć pod nadzorem miasta, które jako inwestor zastępczy czuwa nad przebiegiem tego remontu od samego początku inwestycji. Oczywiście złożyłem też deklarację, że jeśli będę potrzebny, to chętnie podzielę się swym doświadczeniem z nową dyrekcją, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu, bo moja kadencja w Bydgoszczy kończy się w sierpniu. Uważam, że tym, czego bardzo nam brakuje, jest właśnie racjonalne i przyjazne przekazywanie doświadczenia i wiedzy o instytucji między kolejnymi dyrekcjami, traktowanie zmian w zarządzaniu instytucjami kultury jako sztafety, nie jako ciągu rewolucji.