Zagrożone sceny. Czy wyniki wyborów samorządowych uderzą w teatry

Po zmianie władzy w sejmiku (prawica przegrała) nie będą mogli wyjść z podziemia na sceny w Polskim, ponieważ jeden z największych kompleksów teatralnych idzie do remontu. Dyrektor Jacek Gawroński modernizację dużej sceny rozpocznie w II półroczu 2024 r., a potrwa do końca 2027 r. Scena Kameralna pójdzie do remontu w 2025 r., który potrwa do końca 2028 r. Polski będzie mógł korzystać z najmniejszej Sceny na Świebodzkim. Z około 800–900 miejsc zostanie mniej niż 200. Dla Wrocławia, który dekadę temu był jednym z trzech najważniejszych ośrodków teatralnych w Polsce, to katastrofa.

Lublin: PiS kontra nominat PiS

W Lubelskiem wszystko dalej będzie kontrolowała Zjednoczona Prawica. Tymczasem, jak donosił jeszcze przed wyborami portal Jawny Lublin, pismo marszałka z PiS Jarosława Stawiarskiego w sprawie zamiaru odwołania Redbada Klynstry-Komarnickiego, dyrektora Teatru im. Osterwy (wcześniej był nadzieją Zjednoczonej Prawicy), trafiło już do związków zawodowych działających w teatrze. Decyzja ma związek z naruszeniem przepisów. Dyrektor nie ukrywa zaskoczenia, ale związkowcy mówią o chaosie i siedmiu zastępcach dyrektora i niezliczonej ilości pełnomocników.

W 2022 r. dyrektor przyznał dwóm bliskim współpracowniczkom nagrody ok. 30 tys. zł (wicedyrektor Adrianna Całus była potem rzeczniczką ministra edukacji Przemysława Czarnka), aktorom zaś średnio 680 zł. Pisze się o innych nieprawidłowościach. Co na to władze lubelskiego sejmiku?

Prezydent Legnicy niszczył teatr, nie przeszedł do drugiej tury

Zadowolony może być Jacek Głomb, wieloletni dyrektor Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy, zespół i legniczanie. Prezydent Tadeusz Krzakowski, rzekomo bezpartyjny, ale układający się z prawicą wbrew umowie z sejmikiem dolnośląskim, wycofał się z dotowania zasłużonej sceny, co było bez precedensu na skalę kraju. Krzakowski nie przeszedł do drugiej tury.

Wkrótce odbędą się konkursy na dyrektorów Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Teatru Dramatycznego w Warszawie, po odwołaniu Moniki Strzępki.