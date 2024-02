Łódź stolicą teatru. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

XXX edycja Festiwalu odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Festiwal współfinansowany jest ze środków Miasta Łodzi

- 9 marca ruszy XXX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych — mówi prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. To okrągła, trzydziesta edycja wydarzenia, które na stałe wrosło w pejzaż łódzkiej kultury. Jest wyczekiwane przez łodzian, ale także widzów z Polski i zagranicy. Dzięki Festiwalowi Łódź co roku otwiera kalendarz festiwali teatralnych w Polsce. Dopiero potem w ciągu roku widzowie uczestniczą w kolejnych wydarzeniach w innych miastach, ale to Łódź otwiera ten pochód. Staje się stolicą polskiego teatru, tutaj bije teatralne serce Polski. To jeden z najstarszych polskich festiwali teatralnych, a zarazem pierwszy, który został powołany do życia w wolnej Polsce — po 1989 roku. Jego twórczynią jest Ewa Pilawska, która stworzyła najpierw Festiwal Sztuk Przyjemnych. Wraz z rozwojem jej wizji Festiwal ewoluował, stał się Festiwalem Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, zyskując międzynarodową rangę. Na Festiwalu oglądaliśmy najwybitniejszych twórców z Polski i ze świata – dodaje Hanna Zdanowska.

Sprzedaż biletów na XXX Festiwal rozpocznie się w czwartek 22 lutego 2024 o godzinie 13:00 – równocześnie w kasie biletowej, online oraz w biletomacie w Galerii Łódzkiej.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu znajdują się na stronie: https://powszechny.pl/pl/festiwal/

Program XXX Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

9 marca (sobota)

OTWARCIE WYSTAWY RETROSPEKTYWNEJ: 30 LAT MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK PRZYJEMNYCH I NIEPRZYJEMNYCH