Monika Strzępka kontratakuje: proces i żądanie wobec Warszawy

„Przez ostatnie dwa tygodnie przed premierą próby do „Heks” odbywały się na dużej scenie Teatru Dramatycznego. Prowadziłam je przez mikrofon, włączony był tzw. intercom, czyli taki teatralny radiowęzeł, dzięki któremu cały zespół teatru ma nasłuch na to, co dzieje się na scenie. W kulisach był cały zespół techniczny, inspicjent i suflerka. Na balkonie – realizatorzy dźwięku, na parterze – realizatorzy światła i wideo. Obecni byli realizatorzy i realizatorki spektaklu, na widowni byli aktorzy oczekujący na swoje sceny, bywały garderobiane, charakteryzatorki, pracownicy pracowni i pracowniczki z działu produkcji. Wszystkie te osoby wiedzą, jak przebiegały próby”.

W oświadczeniu znalazł się fragment dotyczący decyzji władz Warszawy.

„Po drugie:

Odnosząc się do działań zapowiedzianych przez Organizatora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka, wzywam Biuro Kultury m.st. Warszawy do przedstawienia podstaw wszczęcia procedury odwołania mnie ze stanowiska Dyrektorki Naczelnej i Artystycznej Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka. Do dziś nie zostały mi przedstawione żadne zarzuty ani oficjalne informacje, które uzasadniałyby taką decyzję. W mojej ocenie nie naruszyłam postanowień łączącej nas umowy. Odmawiam rozmowy z Organizatorem za pośrednictwem mediów. Nie na takie standardy współpracy się umówiliśmy”.

Załoga Dramatycznego „dotknięta hejtem”

Monika Strzępka dodała:

„Po trzecie: