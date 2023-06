Zespół Słowackiego: znamiona mobbingu i sabotażu w decyzji Marszałka Małopolski

Zespół odpowiada: „Szanowny Panie Marszałku! Jak napisaliśmy powyżej, Teatr nasz funkcjonuje nadzwyczaj sprawnie. To co faktycznie utrudnia sprawne funkcjonowanie jednostki to rozpoczęta przez Pana i prowadzona bezprawnie od prawie 500 dni (choć ustawa przewiduje na taką procedurę dni maksymalnie 60) procedura odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora naszego teatru. Jest to działanie mające znamiona mobbingu, działanie które podważa zaufanie do naszej instytucji (szczególnie dla partnerów zagranicznych) i utrudnia całemu teatrowi codzienną działalność i sprawne zarządzanie. To, co zatrzyma sprawne funkcjonowanie jednostki, to ogłoszony nagle w wakacje konkurs, który ma zakończyć się przed jesiennymi wyborami i który jest ogłoszony bez porozumienia z nami i z niezrozumiałych dla nas pobudek”

Pointa jest następująca:

„Dlatego z całą stanowczością żądamy, aby wziąć pod uwagę nasze słowa, docenić niekwestionowane sukcesy Teatru oraz wycofać się z decyzji o ogłoszeniu konkursu. Oczekujemy przedłużenia kadencji dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego o kolejnych 5 sezonów artystycznych”. Podpisano: Zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Jest jeszcze jedna sprawa traktowana instrumentalnie przez Marszałka, dotycząca okresu pandemii.

Małopolski Rzecznik Dyscypliny Finansów przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej na początku odmówił wszczęcia postępowania przeciwko dyrektorowi Głuchowskiemu. Wtedy Marszałek odwołał się do Głównej Komisji Orzekającej w Warszawie, która zażądała wszczęcia postępowania. Rzecznik wystąpił o ukaranie dyrektora… najniższą możliwą karą, czyli upomnieniem. To jeszcze nie nastąpiło, a już zostało upublicznione przez Marszałka jako pretekst do rozpisania konkursu. To złamanie przepisów RODO.



Komentarz może być jeden: to jedna z wielu decyzji Zjednoczonej Prawicy w obliczu wyborów oparta na kalkulacji, że jak wygra wybory - będzie mogła wszystko jak w Turcji i na Węgrzech, a jeśli przegra - porządkowanie spraw po fatalnych decyzji zajmie wiele czasu.