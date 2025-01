04:39 W ciągu doby na ukraińskim froncie doszło do 174 potyczek

Rosjanie mieli przeprowadzić 26 ataków powietrznych, 966 ataków przy użyciu dronów oraz wystrzelić niemal 4 tys. pocisków w stronę pozycji ukraińskiej armii i terenów zabudowanych – poinformował we wtorek wieczorem ukraiński Sztab Generalny.



04:37 Nieoficjalnie: USA przerzucają pociski do zestawów Patriot z Izraela na Ukrainę

W tym tygodniu USA miały przetransportować 90 pocisków przechwytujących do zestawów Patriot z magazynów w Izraelu do Rzeszowa, skąd pociski te mają trafić na Ukrainę - informuje serwis Axios, powołując się na swoje źródła. Ma być to największy przerzut amerykańskiego uzbrojenia z Izraela na Ukrainę od początku wojny.



04:33 Szczątki zestrzelonego drona spadły na obiekt przemysłowy w obwodzie niżnonowogrodzkim

Upadek szczątków drona wywołał pożar na terenie zakładu przemysłowego w obwodzie niżnonowogrodzkim – poinformował gubernator obwodu Gleb Nikitin. Gubernator podkreślił, że w ataku nikt nie ucierpiał.



04:31 Rosyjska obrona przeciwlotnicza odpierała w nocy zmasowany atak dronów na obwód twerski

Gubernator obwodu Igor Rudenja poinformował o strąceniu 20 dronów atakujących cele w obwodzie.



04:30 26 ukraińskich dronów strąconych w nocy nad obwodem briańskim

O strąceniu dronów informuje gubernator obwodu Aleksandr Bohomaz.



04:29 Sekretarz stanu USA z zadowoleniem przyjął decyzję o przedłużeniu przez UE sankcji wobec Rosji

Marco Rubio miał mówić o tym w czasie telefonicznej rozmowy z szefową unijnej dyplomacji, Kają Kallas. Rubio miał też podkreślić potrzebę „wzmocnienia bezpieczeństwa transatlantyckiego” i zwiększenia wydatków europejskich państw na obronność.



04:26 W nocy, przez niespełna dwie godziny, nie działało lotnisko Petersburg-Pułkowo

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego poinformował o zawieszeniu działania lotniska, ze względów bezpieczeństwa, o 2:56 czasu moskiewskiego. Lotnisko wznowiło działalność o 4:32. W nocy działanie tymczasowo zawiesiło również lotnisko w Kazaniu.



04:23 Rosjanie: Ukraiński dron atakował elektrownię atomową

Gubernator obwodu smoleńskiego Wasilij Anochin poinformował o odparciu ataku ukraińskich dronów na cele w obwodzie. Anochin pisze o „zmasowanym ataku dronów", z których jeden miał zostać zestrzelony w czasie próby ataku na elektrownię atomową. Anochin podkreśla, że w czasie ataku nikt nie ucierpiał, nie doszło też do żadnych zniszczeń.



04:22 Tak wyglądała sytuacja na froncie 28 stycznia

Tak wyglądała sytuacja na froncie 28 stycznia Foto: PAP

04:20 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: