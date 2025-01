Koncern Kałasznikow po raz pierwszy przedstawi na międzynarodowych targach broni i technologii wojskowych IDEX-2025 najnowszy karabin szturmowy AK-15 w wersji skróconej kal. 7,62 mm (AK-15K) oraz kompaktowy karabin szturmowy AK-15 w kal. 7,62 mm (AK-15SK). Targi odbędą się w dniach od 17 do 21 lutego w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) – poinformowała firma w specjalnym oświadczeniu w środę 29 stycznia.

Nowe karabiny szturmowe Kałasznikowa mają „niszczyć siłę żywą przeciwnika”

Karabiny AK-15K i AK-15SK są przeznaczone dla naboju 7,62 x 39 mm. Zaprojektowano je „w celu niszczenia siły żywej przeciwnika”. Mają one udoskonalone parametry techniczne, ergonomiczne i operacyjne, które „odpowiadają wymogom nowoczesnej walki”.

Wczoraj koncern poinformował, że w 2024 r uzyskał „rekordowe przychody z kontraktów eksportowych na dostawę broni strzeleckiej do celów bojowych i cywilnych”. Mają one przekraczać kwoty z ostatnich dziesięciu lat. W komunikacie nie ma jednak żadnych liczb, które by te stwierdzenia potwierdzały.

W ofercie, która może „zainteresować zagranicznych klientów, znajduje się ponad 15 modeli snajperskiej broni bojowej i broni automatycznej, gładkolufowych karabinów myśliwskich oraz karabinków gwintowanych" - czytamy w oświadczeniu. Także portfel zamówień na rok 2025 ma już być pełen.