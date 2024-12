07:36 Ostrzał obwodu chersońskiego. Pięć osób rannych

W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie ostrzelali ponad 20 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ataków rannych zostało pięć osób – poinformował szef regionalnej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.

07:13 Rosyjskie straty na Ukrainie [RAPORT]

Łączne straty rosyjskich wojsk w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. do 28 grudnia 2024 r. wyniosły około 784 200 osób, w tym 1690 osób w ciągu ostatniej doby – informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:01 Wywiad Ukrainy: Ukraińskie bezzałogowce mogą już operować na odległość do dwóch tysięcy km

Przedstawiciel wywiadu obronnego Ukrainy, Andrij Jusow powiedział, że potencjał ukraińskich dronów pozwala im na operowanie na dużych odległościach. - Z tego, co możemy powiedzieć - nie jest to już tajemnicą - ukraińskie bezzałogowce dalekiego zasięgu mogą hipotetycznie operować do dwóch tysięcy kilometrów - przekazał.

Jusow wyjaśnił również, że wszystkie ataki na terytorium Rosji są skierowane wyłącznie na cele wojskowe związane z armią lub infrastrukturą, która zapewnia jej finansowanie, logistykę lub obronę.

06:56 ISW: Rosja zwiększa produkcję Shahedów

Rosjanie przyspieszyli produkcję dronów szturmowych – informuje Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy powołując się na ukraiński wywiad, piszą w swoim raporcie, że rosyjska fabryka w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ałabuga w Republice Tatarstanu wyprodukowała 5 760 dronów Shahed w okresie od stycznia do września 2024 roku. To dwa razy więcej niż wyprodukowano w 2023 roku. Według dokumentów, które wyciekły, firma podpisała już umowę na produkcję 6 000 dronów do września 2025 roku.

06:55 Podsumowanie piątkowych wydarzeń