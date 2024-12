Zapotrzebowanie na pracowników w Rosji jest ogromne. Przedsiębiorcy radzą sobie jak mogą. Chwytają się różnych opcji, takich jak poprawa efektywności, automatyzacja, a tam gdzie to możliwe – zatrudnianie migrantów. Rośnie liczba ofert dla niepełnoletnich pracowników w wieku 16-18 lat. Wcześniej nie byli oni tak pożądani jak dziś ze względu na fakt, że postrzegano ich jako pracowników krótkoterminowych, co zwiększało koszty operacyjne. Ale dziś sytuacja zasadniczo się zmieniła, również młodzi są mile widziani. Jak podaje rosyjski bank centralny, rynek pracy pozostaje napięty. „Bezrobocie ponownie zaktualizowało swoje historyczne minimum. Wzrost płac nadal wyprzedza wzrost wydajności pracy” – poinformowała instytucja.

Bank Rosji walczy o przywrócenie równowagi

By sytuacja się zmieniła, musiałoby dojść do schłodzenia gospodarki lub zmniejszenia inwestycji. Bank centralny przy pomocy stóp procentowych może stymulować pewne procesy i to robi. Doszło już do spowolnienia wzrostu kredytów dla firm, co przekłada się na inwestycje. – Widzimy pierwsze oznaki spadku popytu na pracę – mówiła dziennikarzom szefowa banku centralnego Elwira Nabiulina. Zapewniała jednocześnie, że proces będzie nierównomierny w całej gospodarce, w różnych branżach będzie to wyglądało różnie.

Rosstat podał, że na koniec drugiego kwartału tego roku liczba wakatów wynosiła 2,7 miliona. Ale wyliczenia te nie uwzględniają małych firm, co oznacza, że w rzeczywistości zapotrzebowanie na pracowników jest jeszcze większe. Nikołaj Achapkin z Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk zaznaczał, że dane Rosstatu dotyczą przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż połowę ogółu pracujących. Jego zdaniem jednak w przyszłym roku poziom niedoboru kadr tak bardzo już nie wzrośnie, a to ze względu na gospodarkę, która zaczyna zwalniać.

Czytaj więcej Biznes Ostatni bal na Titanicu? Chudy rosyjski Nowy Rok To największe święto Rosji. Kraj staje na tydzień, obywatele zasiadają przy stołach, goszczą się i podróżują. Jednak w trzecim roku wojny Putina Nowy Rok Rosjan będzie uboższy i dla wielu na kredyt. Mimo to Rosjanie nie oszczędzają ani na żywności, ani na wyjazdach. Jakby następnego roku miało już nie być.

Problemy z obsadzaniem stanowisk mogą zmusić Rosję do łagodzenia zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców, tego typu inicjatywy ze strony władz spodziewane są w przyszłym roku. Tym bardziej, że – według obserwatorów rynku – bardzo niskie bezrobocie może utrzymać się do 2030 roku, kiedy to na rynek pracy wejdą osoby urodzone po 2010 r.

Są też jeszcze pewne rezerwy krajowe – w Rosji trwa reforma systemu emerytalnego, która zakończy się w 2028 roku. Do tego czasu granica wieku, w którym przechodzi się na emeryturę, stopniowo będzie się podnosić. Do 2019 roku kobiety mogły liczyć na emeryturę w wieku 55 lat, a mężczyźni w wieku 60 lat. W wyniku reformy docelowo czas pracy dla kobiet wydłuży się do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat. Dzięki temu liczba osób, które mogą być aktywne zawodowo, w latach 2024-2028 wzrośnie o 3-4 miliony. Choć nie wszyscy oni mogą być uznani za rezerwę, jako że około połowa Rosjan po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostawała aktywna zawodowo przez minimum pięć lat. Ten trend po podniesieniu wieku emerytalnego raczej się nie utrzyma. Chyba że wierzyć rosyjskiemu przysłowiu: dobra praca i starego odmłodzi.