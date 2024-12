Czytaj więcej Transport Azerbejdżan, Izrael i Kazachstan wstrzymują loty do Rosji. Ma to związek z katastrofą Narodowy przewoźnik Azerbejdżanu odwołał bezterminowo loty do siedmiu miast w Rosji. Decyzję podjęto po uwzględnieniu „wyników wstępnego śledztwa” w sprawie katastrofy samolotu Embraer 190. Zginęło w niej 38 osób. Loty do Rosji odwołały też linie izraelskie i kazachskie.

Szczegóły katastrofy samolotu w Aktau

Na pokładzie było 67 osób (w tym pięciu członków załogi), 38 zginęło, 29 przeżyło, wiele jest w stanie ciężkim. Na pokładzie było 16 Rosjan, siedmiu z nich zginęło. Większość pasażerów stanowili obywatele Azerbejdżanu.

W ramach dochodzenia ustalono, że lotnisko w Groznym nie zgodziło się na lądowanie samolotu, choć maszyna podchodziła do pasa trzy razy. Tłumaczono to warunkami atmosferycznymi – przede wszystkim zalegającą nad lądowiskiem mgłą. Maszyna została skierowana do Aktau w Kazachstanie. Tam spadła, nie dolatując do pasa.