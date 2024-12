Zełenski odpowiada na groźby Ficy. „Putin wydał rozkaz otwarcia drugiego frontu”

Wołodymyr Zełenski poinformował, że udział Słowacji w ukraińskim imporcie prądu to ok. 19 proc. Zadeklarował, rząd w Kijowie współpracuje z sąsiadami Ukrainy z UE w celu zapewnienia wymaganych dostaw. Prezydent Ukrainy napisał też, że Słowacja należy do wspólnego rynku energetycznego i musi przestrzegać wspólnych europejskich zasad.

„Arbitralne decyzje w Bratysławie lub rozkazy Moskwy dla Ficy dotyczące energii elektrycznej nie mogą odciąć dostaw prądu na Ukrainę, ale z pewnością mogą przeciąć więzi obecnych słowackich władz ze wspólnotą europejską” - napisał Zełenski.