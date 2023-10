05:43 W nocnym ostrzale Chersonia zginęła jedna osoba

Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w nocnym ostrzale centrum Chersonia przez Rosjan - podaje Roman Mroczko, szef chersońskiej administracji obwodowej. Do ostrzału centrum miasta miało dojść ok. północy.



05:16 Ukraińcy: Kreml przekazał zarządzanie miastami w okupowanym obwodzie ługańskim Tatarstanowi

Republika Tatarstanu to jeden z podmiotów tworzących Federację Rosyjską. Centrum Narodowego Oporu, ukraiński rządowy portal informujący o sytuacji w okupowanych części Ukrainy podaje, że miasta w okupowanej przez Rosjan części obwodu ługańskiego - Siewierodonieck, Lisiczańsk i Rubiżne znalazły się pod "pełną kontrolą Republiki Tatarstanu". Okupowana część obwodu ługańskiego miała zostać niedawno odwiedzona przez delegację z Tatarstanu, na czele której stał premier tej republiki, Aleksiej Pesoszyn.



04:40 Zełenski zapowiada kolejne pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy

- Przygotowujemy się już do ważnych kroków zaplanowanych na pierwsze tygodnie listopada. Ogólnie ten listopad i grudzień będą znaczące dla Ukrainy. Obejmuje to nowe pakiety pomocy wojskowej i rozwój naszych relacji z Unią Europejską. Przygotowujemy się też do międzynarodowych wydarzeń zaplanowanych na Ukrainie. Pozostajemy aktywni w naszej współpracy z partnerami - oświadczył w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:39 W nocy na przedmieściach Dniepru rozległy się eksplozje

Wcześniej na części Ukrainy, w tym w obwodzie dniepropietrowskim, ogłoszono alarm powietrzny.



04:37 Łotewskie MSW przekaże 12 dronów ukraińskiej policji

Informację taką przekazuje serwis informacyjny Delfi.



04:33 Cudzoziemiec wydalony z Rosji na 70 lat za próbę zdobycia tajemnic państwowych

Cudzoziemiec, który próbował przekupić strażników granicznych na wyspie Sachalin i zdobyć informacje, które Rosja uważa za tajemnic państwowe, został ukarany grzywną i wydalony z Federacji Rosyjskiej na 70 lat - podaje rosyjska FSB. Z komunikatu FSB wynika, że cudzoziemca ukarano grzywną w wysokości 50 tys. rubli i wydalono go z Rosji z zakazem powrotu na 70 lat za próbę zdobycia informacji o rozmieszczeniu sił i środków chroniących granicę Rosji, a także informacji o procedurze użycia i rozmieszczeniu łodzi patrolowych straży granicznej.



04:29 Szef władz okupacyjnych Sewastopola poinformował o odparciu ataku drona przez Flotę Czarnomorską

Michaił Razwożajew napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że "odgłosy wybuchów na redzie (...) były następstwem odpierania przez Flotę Czarnomorską ataku drona". Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji podało, że ok. 4 nad ranem na Morzu Czarnym wykryto dwa ukraińskie drony morskie, które następnie zostały ostrzelane.



04:26 Siergiej Szojgu rozmawiał z zastępcą przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej Chin

Szojgu, przebywający z wizytą w Pekinie, rozmawiał z generałem Zhang Yuxia. Minister obrony Rosji podkreślał, że "sytuacja polityczno-wojskowa na świecie się nie uspokaja" i "pojawiają się nowe punkty napięć". - To efekt geopolitycznego awanturnictwa, samolubnych, neokolonialnych działań Zachodu - dodał. Jednocześnie Szojgu podkreślał, że "Rosja i Chiny uważają się za priorytetowych partnerów na światowej scenie".



04:23 Rosjanie informują o ostrzale ukraińskich jednostek w obwodzie donieckim

Rosyjskie lotnictwo, wojska rakietowe i artyleria miały ostrzelać jednostki i sprzęt 72. Brygady Zmechanizowanej, 79. Brygady Desantowej, 58. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej oraz 128. i 129. Brygad Obrony Terytorialnej w obwodzie donieckim.



04:22 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: