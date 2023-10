Powolne zaciskanie kleszczy wokół Awdijiwki

Nigdzie jednak nie udało im się uzyskać znaczących sukcesów, z wyjątkiem okolic Awdijiwki. Tam posuwają się z południowego wschodu na północny zachód oraz od południa, osaczając miasto. Kleszcze najwyraźniej chcą zamknąć na zachód od niego, pozostało im już tylko 7 kilometrów.

Ukraińskie dowództwo szacuje, że w tych atakach Rosjanie stracili już 4–5 tys. żołnierzy.

Rosjanie nie zrezygnowali z planów dużej kampanii

– Najpierw wyśmiewamy, potem opowiadamy o ich ogromnych stratach, a potem się wycofujemy – opisał zjadliwie walki były doradca administracji ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz, porównując je z rosyjskimi szturmami Bachmutu i zdobyciem tego miasta. Ściągnął na siebie bardzo gwałtowną krytykę, ale część ukraińskich ekspertów (w tym Kriczewśkyj) dopuszcza możliwość zajęcia Awdijiwki przez Rosjan.

– W postsowieckiej myśli wojskowej (rosyjskiej) istnieje zasada, że jak jest jakiś występ we froncie, to należy go ścinać. Poza tym Rosjanie nie zrezygnowali z planów jakiejś dużej kampanii na wschodzie – wyjaśnia Kriczewśkyj, dlaczego właśnie Awdijiwka stała się centrum walk. Kijów sądzi bowiem, że obecne ataki na froncie to tylko przygotowanie do właściwej ofensywy.