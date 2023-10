Alarm powietrzny w Sewastopolu. Ruch na Moście Krymskim wstrzymany

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 614 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W niedzielę wieczorem Wołodymyr Zełenski zapowiedział nowe pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy i rozwój relacji z Unią Europejską w najbliższych tygodniach.

Informacja o alarmie powietrznym w Sewastopolu została podana przez Razwożajewa o godzinie 12:22 czasu moskiewskiego.



W kolejnym wpisie Razwożajew poinformował, że w rejonie Sewastopola strącono dwa cele powietrzne, a ich szczątki spadły w różnych częściach miasta. Razożajew pisze, że szczątki jednego z obiektów spadły na terenie jednej ze szkół w mieście. Alarm powietrzny trwał w Sewastopolu przez ok. godzinę.



Ruch samochodów na Moście Krymskim został wstrzymany

W związku z alarmem mieszkańcy Sewastopola zostali wezwani do tego, by zejść do schronów lub szukać bezpiecznego miejsca we własnych domach. W Sewastopolu wstrzymano ruch promów, łodzi i środków transportu publicznego.



Równolegle z informacją o alarmie pojawił się komunikat, że ruch samochodów na Moście Krymskim został wstrzymany. Wcześniej w poniedziałek ruch na Moście Krymskim był już wstrzymany rano, na ok. 50 minut.