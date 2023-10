04:42 Zełenski: Musimy dowieść, że wolność jest silniejsza niż nienawiść i agresja

- Wszyscy musimy być silni, musimy być zjednoczeni, musimy zrobić wszystko co możliwe i niemożliwe, by wytrwać, by odzyskać, co jest nasze i dowieść, że wolność jest w rzeczywistości silniejsza niż nienawiść i agresja. By to zrobić potrzebna jest nasza jedność, jedność między nami, jedność w całej Europie, jedność w Ameryce i jedność w wolnym świecie... Jedność jest skuteczną, precyzyjną i dalekosiężną bronią - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:40 Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się we wtorek sytuacją humanitarną na Ukrainie

Z inicjatywą zwołania posiedzenia wystąpiły Ekwador i Francja, które skonsultowały to ze stroną ukraińską. W czasie posiedzenia przedstawiciel Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ma omówić kwestię potrzeb Ukraińców w okresie zimowym. RB ONZ zajmie się też opublikowanym niedawno raportem ws. konsekwencji środowiskowych wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze.



04:37 W szkole stworzonej przez władze Charkowa w metrze uczy się już 1 388 uczniów

Informacje takie przekazuje Ihor Terechow, mer Charkowa. Z jego wpisu na Facebooku wynika, że w szkole działającej na terenie charkowskiego metra utworzono 75 klas dla uczniów w różnym wieku. Uruchomienie szkoły w metrze miało umożliwić uczniom bezpieczną naukę stacjonarną nawet w czasie częstych alarmów powietrznych i rakietowych.



04:35 W nocy ukraińska obrona powietrzna odpierała atak dronów w obwodzie chmielnickim

Serhij Tiurin, pierwszy zastępca gubernatora obwodu chmielnickiego, poinformował o aktywności obrony powietrznej na swoim profilu na Facebooku. Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy podały, że drony zmierzają w stronę obwodów winnickiego i chmielnickiego.



04:31 Ukraińcy: Rosjanie rekrutują do wojska skazańców z okupowanych części obwodu donieckiego i ługańskiego

Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy podaje, że Rosjanie próbują pozyskać do służby w swoich formacjach zbrojnych więźniów z okupowanych części obwodu ługańskiego i donieckiego, którzy zostali skazani przed 2014 rokiem, przez ukraińskie sądy i nadal odsiadują wyroki pozbawienia wolności. "Wróg zaczął już rekrutować tych więźniów w szeregi rosyjskich sił okupacyjnych, wykorzystując ich uczucie niechęci wobec sił bezpieczeństwa Ukrainy" - czytamy na portalu Centrum Narodowego Oporu. Ci, którzy odmówią, mają być traktowani surowiej przez władze więzienne.



04:28 Kanadyjska armia pokazała jak szkoli ukraińskich czołgistów

Kanadyjczycy szkolą Ukraińców z użycia czołgów Leopard. Te niemieckie czołgi przekazała Ukrainie m.in. Kanada.



04:27 Nikołaj Patruszew w Tomsku będzie rozmawiał o kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa na Syberii

O udziale sekretarza Rady ds. Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w spotkaniu na temat bezpieczeństwa narodowego na Syberii informuje służba prasowa Rady.



04:26 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: