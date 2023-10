Wojna w Ukrainie. Jak są chronione elektrownie atomowe?

– Bez elektrowni atomowych nie przetrzymamy zimy, ponieważ zeszłej zimy wiele elektrowni cieplnych zostało zniszczonych i nie udało nam się szybko i w pełni przywrócić ich do działania – tłumaczy.

Według Dmytro Humenjuka, szefa Wydziału Analiz Bezpieczeństwa w Państwowym Centrum Naukowo-Technicznym ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Radiacyjnego w Ukrainie reaktory elektrowni atomowej są niezawodnie chronione i mogą nawet wytrzymać rozbicie się małego samolotu. Dlatego jego zdaniem odłamki powstające przy strącaniu dronów lub rakiet nie stanowią takiego zagrożenia dla samej elektrowni atomowej jak dla innych infrastruktur energetycznych, które zapewniają jej funkcjonowanie. Znaczne zagrożenie stanowiłby jednakże wszelkie działania militarne w pobliżu instalacji jądrowych.

– Reaktor znajduje się w obudowie ochronnej i jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać skrajne wpływy zewnętrzne, takie jak tornada, huragany, trzęsienia ziemi, a nawet rozbicie się lekkiego samolotu i teoretycznie także spadające odłamki. Ale jakie odłamki? Część rosyjskiego pocisku manewrującego Kalibr, która nie eksploduje, jest uważana za element, który może zagrażać bezpieczeństwu instalacji – mówi Humenjuk dla DW.

Konieczne zabezpieczenie dla stacji przesyłowych

Według eksperta elektrownia atomowa składa się nie tylko z reaktora, ale jest to złożony obiekt z systemami bezpieczeństwa i siecią, która dostarcza energię elektryczną zarówno dla samej elektrowni, jak i odprowadza wyprodukowaną energię. Uszkodzenia spowodowane spadającymi odłamkami lub ostrzałem przewodów i stacji przesyłowych mogą prowadzić do przerw w dostawie prądu w elektrowni, co stwarzałoby niebezpieczną sytuację – podkreśla Humenjuk.

Jak podkreśla Olha Koszarna głównie stacje przesyłowe o wysokim napięciu, przez które energia wytwarzana w elektrowni jądrowej jest wprowadzana do sieci krajowej, a bez których elektrownia atomowa nie może działać w sposób bezpieczny, muszą być dzisiaj szczególnie chronione przed bezpośrednimi atakami rakietowymi i dronami, a także przed spadającymi odłamkami. „Jeśli takie stacje przesyłowe zostaną ostrzelane, aktywowany zostaje awaryjny system ochrony elektrowni jądrowej. Takie awaryjne zatrzymanie jest bardzo niebezpieczne dla obiektu” – dodaje ekspertka.

Aktywna i bierna ochrona

Państwowe przedsiębiorstwo „Ukrenergo”, które zarządza również ukraińskimi sieciami energetycznymi, twierdzi, że próbuje wdrożyć wielostopniową ochronę infrastruktury, zwłaszcza stacji przesyłowych o wysokim napięciu, które zapewniają działanie elektrowni atomowych. Prezes Ukrenergo, Wołodymyr Kudrycki, mówi w rozmowie z DW, że kluczowe jest aktywne zabezpieczenie obiektów energetycznych za pomocą systemów obrony przeciwrakietowej.