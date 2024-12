Pułkownik Kostenko zapewnił jednak, że będą one kontynuowane, choć nie wskazał ostatecznego celu, poza wymierzeniem sprawiedliwości zbrodniarzom wojennym (jak w przypadku Jewsiukowa).

Kulisy ukraińskich zamachów na zdrajców. Kreml bez odwetu

Tymczasem Rosjanie nie potrafią odpowiedzieć tym samym w Ukrainie, nic nie wiadomo o ich udanych atakach na przedstawicieli ukraińskich władz czy rosyjskich opozycjonistów w Kijowie. Jedynie prawdopodobnie trzykrotnie próbowali zabić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na początku inwazji nie mniej niż trzy ich grupy przedostały się do Kijowa (najemnicy Wagnera i Czeczeni Ramazana Kadyrowa), ale zostały rozbite, choć jedna przy samej siedzibie administracji prezydenta.

Ukraińcy nie pozostają dłużni. – Takie próby były, ale jak widać na razie nie zakończyły się sukcesem – mówił latem o zamachach z kolei na Putina szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanow. Rosjanie próbowali też zabić samego generała, ostatni raz w maju w Kijowie wraz z szefem SBU oraz prezydentem. W tym samym miesiącu w Moskwie udaremnili próbę zamachów na trzech wysokiej rangi urzędników rosyjskiego ministerstwa obrony.

Kremlowi udaje się jednak to, co umie najlepiej, czyli dokonywanie zamachów w zachodniej Europie. Jeszcze w lutym w Hiszpanii zabili dezertera ze swojej armii, pilota helikoptera, który przeleciał na swej maszynie na ukraińską stronę. Trzy miesiące później Amerykanie ostrzegli Niemców, że Kreml szykuje atak na szefa największego niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall Armina Pappergera i do zamachu nie doszło.

W sumie jednak Ukraińcy też – poza swoimi kolaborantami – dokonywali dotychczas udanych (ale i chyba dość przypadkowych) zamachów tylko na niskiej rangi przedstawicieli rosyjskich władz, nie wywołując społecznego rezonansu w Rosji.