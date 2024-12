Ajatollah Ali Chamenei mówi o "spisku" w Syrii. Cios chce przekuć w sukces, ma propozycję

Dodał o roli "jednego z sąsiadów" w tym planie, nie wymienił jednak Turcji, która wspierała rebeliantów.

Obalenie Asada jest powszechnie uważane za poważny cios dla kierowanego przez Iran sojuszu polityczno-wojskowego – tzw. osi oporu, sprzeciwiającej się wpływom Izraela i USA na Bliskim Wschodzie. To kierowana przez Iran nieformalna koalicja, w skład której wchodzą także jemeńscy rebelianci Huti, szyickie bojówki w Iraku i prorządowe grupy zbrojne w Syrii.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ajatollah Chamenei wzywa do walki z Izraelem. „Zdecydują siła i opór” Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał muzułmanów, by po śmierci szefa Hezbollahu Hasana Nasrallaha, który zginął w izraelskim ataku, „stanęli ramię w ramię z narodem Libanu i dumnym Hezbollahem i na wszelki możliwy sposób pomogli im przeciwstawić się” Izraelowi.

Ajatollach Chamenei: To zostało zaplanowane w salach dowodzenia USA i Izraela

- To, co wydarzyło się w Syrii, zostało zaplanowane głównie w salach dowodzenia Ameryki i Izraela. Mamy na to dowody – powiedział Chamenei w przemówieniu, o którym doniosły irańskie media państwowe. Jego zdaniem „sąsiad miał jasną rolę i nadal ją pełni”.

Jak przypomina Reuters, Iran wydał miliardy dolarów na wspieranie Asada w czasie wojny i wysłał do Syrii przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, aby utrzymać u władzy sojusznika.