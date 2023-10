Biden nie wyklucza zawetowania budżetu bez pomocy dla Ukrainy

Republikanie chcą się "przyjrzeć" pomocy dla Ukrainy

W poniedziałek Republikanie w Izbie Reprezentantów USA przedstawili ustawę pomocową.

Całkowita kwota środków proponowanych do przeznaczenia dla Izraela wynosi 14,3 miliarda dolarów, o co Biden wcześniej zwrócił się do Kongresu. Jednak w przeciwieństwie do propozycji prezydenta, przygotowany przez Republikanów projekt ustawy nie uwzględnia środków na wsparcie Ukrainy i Tajwanu.

Mike Johnson, nowo wybrany republikański spiker Izby Reprezentantów USA, powiedział w zeszłym tygodniu, że chce, aby pomoc dla Izraela i Ukrainy była rozpatrywana przez Izbę oddzielnie. Jego zdaniem należy bliżej przyjrzeć się pomocy udzielonej Kijowowi.

Droga dalszej realizacji planu finansowania Bidena wydaje się niepewna. Demokraci i wielu Republikanów w Senacie popierają strategię Bidena polegającą na łączeniu pomocy dla Ukrainy ze wsparciem dla Izraela. - komentuje Ukraińska Prawda.