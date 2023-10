Rosjanie zaczynają szukać kobiet-najemników, które chciałyby walczyć na Ukrainie

Jak pisze Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii w mediach społecznościowych pojawiły się reklamy, zachęcające kobiety do wstępowania w szeregi batalionu ochotniczego "Borz", który wchodzi w skład organizacji Reduta.



W marcu 2023 roku na Ukrainie służbę w rosyjskich jednostkach pełniło ok. 1 100 kobiet

Kobiety mogą zgłaszać się do batalionu "Borz", by obejmować funkcje snajperów lub operatorów dronów.



Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii podkreśla, że Reduta jest "prawdopodobnie bezpośrednio utrzymywana przez rosyjski Główny Wydział Wywiadu Wojskowego.



Brytyjski resort obrony przypomina, że w marcu 2023 roku minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu informował, że ok. 1 100 kobiet brało udział w działaniach wojennych na Ukrainie, co stanowi ok. 0,3 proc. rosyjskich sił.