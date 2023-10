Putin oskarża Stany Zjednoczone o zamieszki w Machaczkale. USA reagują: To nienawiść

Prezentujemy tu nasze prototypy. Na nich testowaliśmy, czy możliwe do wykonania będą duże formy – mówi Oskar Zięta o wystawie „Przenikania_2”, którą do 30 października można oglądać w warszawskiej siedzibie GPW. Ale to nie wszystko. Prace z pracowni Zięty można tej jesieni oglądać w kilku miejscach w Polsce.