04:34 Zełenski: W ciągu czterech dni Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy niemal 70 pocisków

- W ciągu zaledwie czterech dni tego tygodnia, od poniedziałku, rosyjscy terroryści użyli niemal 70 pocisków różnego typu, niemal 90 dronów-kamikadze Shahed, przeciwko naszemu państwu (...) przeciw Odessie i obwodowi odeskiemu, Mikołajowowi i innym południowym miastom - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Oczywiście nasi wojownicy zdołali zestrzelić część wrogich rakiet i dronów, dziękuję każdemu z obrońców naszego nieba za to... Ale niestety zdolności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej nie są jeszcze wystarczające, by bronić całego ukraińskiego nieba... Pracujemy z naszymi partnerami tak aktywnie, jak to możliwe, by pozyskać dodatkowe zestawy obrony przeciwlotniczej, które zapewnią pokój i bezpieczeństwo Odessie i innym miastom (...) naszego kraju - dodał.



04:30 Putin nakazał przygotować plan rozbudowy obozów wojskowych w Arktyce

Władimir Putin nakazał przygotowanie do 1 września planu stworzenia infrastruktury socjalnej, bazy mieszkaniowej i infrastruktury energetycznej w miejscowościach w rosyjskiej Arktyce, gdzie znajdują się rosyjskie jednostki wojskowe. Plany mają powstać dla każdej takiej miejscowości lub dla grupy miejscowości połączonych w aglomerację. Prezydent Rosji poparł też pomysł tworzenia tzw. twierdz w Arktyce - miejsc o strategicznym znaczeniu dla kraju.



04:27 Prezydent Mołdawii: Nie można popierać morderców, by cena gazu była niższa

Maia Sandu, prezydent Mołdawii, w czasie spotkania z mieszkańcami jednej z wiosek, przekonywała, że "nie można popierać morderców, by cena gazu była o dolara mniejsza". - Pokój jest ważniejszy niż cena gazu, nigdy nie będziemy po stronie agresorów - przekonywała Sandu.



04:23 Minister kultury Ukrainy podał się do dymisji

Ołeksandr Tkaczenko, minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy, wysłał premierowi pismo ze swoją rezygnacją ze stanowiska. Tkaczenko wyjaśnia na swoim kanale w serwisie Telegram, że jest to związane z "serią nieporozumień dotyczących wagi kultury w czasie wojny". Zdaniem Tkaczenki kultura w czasie wojny jest ważna, ponieważ "wojna toczy się nie tylko o ziemię, ale też o ludzi, a ludzie to nasza pamięć, historia, język, kreatywność pomimo wojny, dziedzictwo i przeszłość dla dobra przyszłości". Tkaczenko podkreślił, że budżet na kulturę jest nie mniej ważny niż budżet na drony, ponieważ "kultura jest tarczą chroniącą naszą tożsamość i nasze granice".



04:19 Przedstawiciel Białego Domu: Ukraina może otrzymać F-16 pod koniec roku

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, jest przekonany, że myśliwce F-16 mogą trafić na Ukrainę pod koniec roku. Kirby mówił o tym w rozmowie z Fox News. Jednocześnie Kirby stwierdził, że tym, czego Ukraina potrzebuje obecnie najbardziej, jest amunicja, artyleria, zestawy przeciwlotnicze i pojazdy opancerzone. - Same F-16 nie wystarczą, by zmienić sytuację - ocenił Kirby.



