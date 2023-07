Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 513 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu przekonuje, że Ukraina otrzyma F-16 przed końcem roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek, że most Kerczeński łączący Rosję z Krymem służy jako koło ratunkowe dla inwazji Moskwy i musi zostać zneutralizowany.

- Most Krymski to nie tylko droga logistyczna, to jest droga, która służy do karmienia wojny amunicją i robi się to codziennie – powiedział Zełenski podczas łączenia wideo z Aspen Security Forum.

Rosja zaanektowała Krym w 2014 roku, co Ukraina, jej sojusznicy i różne organizacje międzynarodowe potępiły jako nielegalny akt i do dziś go nie uznały. Zełenski scharakteryzował most jako przedłużenie tej rosyjskiej ofensywy.