Fabryka koncernu Rheinmetall "uzasadnionym celem" wojsk rosyjskich

Plany te skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.



Jej zdaniem budowa fabryki przez niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall Group na Ukrainie byłaby globalną prowokacją ze strony Kijowa i Zachodu

Zacharowa zaznaczyła, że ​​w tym przypadku byłby to „nie tylko kolejny dowód militaryzacji Ukrainy przez Zachód i pompowania w nią broni, co prowadzi do dalszej eskalacji”.

- Taka fabryka, jeśli zostanie zbudowana, stanie się, wraz z innymi obiektami kompleksu obronnego Ukrainy, uzasadnionym celem dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – podkreśliła rzeczniczka.

- A jeśli, jeszcze raz podkreślam, te plany są realne, to oczywiście jest to prowokacja, do której tak chętnie ucieka się reżim kijowski i jego zachodni patroni” – podsumowała oficjalna przedstawicielka rosyjskiego MSZ