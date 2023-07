Jeżeli pracodawca nie „zapisał” pracownika do PPK w przewidzianym na to terminie, a później przypomniał sobie o tym, nie może obliczyć i pobrać z wynagrodzenia pracownika oraz przekazać do instytucji finansowej zaległych wpłat do PPK. Naprawienie szkody wyrządzonej pracownikowi brakiem wpłat powinno nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.