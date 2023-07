Władimir Putin oskarża Polskę o plany "interwencji" na Ukrainie

- Co do polskich przywódców, to zapewne liczą na utworzenie jakiejś koalicji pod parasolem NATO i bezpośrednią interwencję w konflikcie na Ukrainie, by potem urwać dla siebie grubszy kawałek, by odzyskać, jak im się wydaje, ich historyczne tereny, dzisiejszą zachodnią Ukrainę - powiedział prezydent Rosji.

Putin: Odpowiemy na agresję na Białoruś

Ponownie nie przedstawiając żadnych dowodów Putin powiedział także, że polskie władze "marzą" też o ziemiach białoruskich.

- Ale jeśli chodzi o Białoruś, to jest ona częścią Państwa Związkowego (Związku Białorusi i Rosji - red.). Rozpętanie agresji przeciw Białorusi będzie oznaczało agresję na Federację Rosyjską - oświadczył Władimir Putin dodając: - Odpowiemy na to za pomocą wszelkich dostępnych nam środków.

Putin: Zachodnie ziemie Polski to dar Stalina dla Polaków

Odnosząc się do zmian granic Polski w wyniku II wojny światowej Władimir Putin mówił też członkom Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, że Polska "otrzymała znaczące ziemie" na swym obecnym zachodzie dzięki Józefowi Stalinowi.

- Zachodnie tereny dzisiejszej Polski są darem Stalina dla Polaków. Czy nasi przyjaciele w Warszawie o tym zapomnieli? Przypomnimy - powiedział rosyjski prezydent. Putin nie wspomniał przy tym o ziemiach, które Polska utraciła na wschodzie.