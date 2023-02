Ponad połowa z 1000 największych reklamodawców Twittera z września zeszłego roku w styczniu tego roku nie wydawała już żadnych pieniędzy na reklamę na platformie – wynika z danych firmy analitycznej Pathmatics. To dowód na to, jak duży jest faktycznie exodus reklamodawców z Twittera po przejęciu go przez Elona Muska – informuje CNN.