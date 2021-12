Turecka agencja przekazała, że policja znalazła i rozbroiła ładunek wybuchowy, przymocowany do podwozia samochodu oficera ochrony Erdoğana, który miał jechać na wydarzenie, na którym obecny był prezydent Turcji.

Reklama

Według Anadolu, mundurowy z miasta Nusaybin we wschodniej Turcji miał udać się do pobliskiego miasta Siirt, by zabezpieczać wydarzenia z udziałem Erdogana. Siirt położone jest w pobliżu granicy z Syrią i zamieszkiwane jest w przeważającej mierze przez Kurdów.



W sprawie zdarzenia prowadzone jest śledztwo. Funkcjonariusze sprawdzili ładunek wybuchowy oraz samochód pod kątem znalezienia odcisków palców - relacjonuje Anadolu. Według nieoficjalnych doniesień tureckich mediów ładunek - 1,5 kg materiału wybuchowego C4 - miał pochodzić z Syrii.



Czytaj więcej Dyplomacja Turcja nie będzie bezczynnie czekać na wybuch wojny Fundamenty stosunków turecko-polskich są bardzo mocne – podkreśla Mustafa Şentop, przewodniczący Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji.

Informacja o zdarzeniu została upubliczniona już po wizycie Erdoğana w Siirt. Prezydent Turcji w swoim przemówieniu skupił się na kwestiach ekonomicznych. Erdoğan wyraził nadzieję na ustabilizowanie się kursu liry oraz spadek poziomu inflacji.