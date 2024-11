Czym jest Mała Księgowość?

Mała Księgowość to program księgowy dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorców, których nie obejmuje obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. To jego jedyne ograniczenie – poza tym, dzięki licznym funkcjom i łatwej nawigacji może być używany zarówno przez przedsiębiorcę, który wystawia trzy faktury w miesiącu, jak i biuro rachunkowe obsługujące setki klientów.

Dzięki trzem wersjom, w których jest dostępna, Mała Księgowość jest skalowalna do potrzeb Twojej firmy. Podstawowa MK to wersja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Najlepszym wyborem dla firm, gdzie do oprogramowania musi mieć dostęp kilku pracowników, będzie MKS, która pozwala uruchomić je na kilku komputerach.

Profesjonaliści i biura rachunkowe korzystają z wersji BR, która umożliwia prowadzenie księgowości dla dowolnej liczby firm.

Co ważne, niezależnie od wybranej wersji, masz dostęp do wszystkich opcji programu. Dzięki temu, mały przedsiębiorca może zarządzać swoją firmą jak profesjonalny księgowy.

Za pomocą naszego programu możesz zarówno sprawnie i skutecznie wykonywać wszystkie zadania księgowe, jak i śledzić sprzedaż, czy prowadzić magazyn. Wystawisz w nim fakturę lub dokument magazynowy, rozliczysz PIT albo podróż służbową, zamortyzujesz środek trwały i czy wyślesz JPK. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z funkcjami Małej Księgowości.

Chcesz samodzielnie przekonać się, że warto? Wystarczy, że wejdziesz na stronę mk.rp.pl i klikniesz „Przetestuj za darmo”. Uzyskasz w ten sposób dostęp do wersji demo programu, dzięki której szczegółowo zapoznasz się ze wszystkimi jego opcjami. Kiedy już zdecydujesz się, na jego zakup wystarczy, że wybierzesz jedną z wersji, którą opisaliśmy powyżej.

Automatyzacja procesów księgowych – oszczędność czasu i wysiłku

Jedną z najważniejszych funkcji dobrego programu księgowego jest automatyzacja podstawowych procesów księgowych. Pozwala zaoszczędzić czas, przedsiębiorcy dając możliwość, by w pełni skupił się na prowadzeniu firmy, a księgowemu daje czas, by który może poświęcić na wykonywanie trudniejszych zadań.

Mała Księgowość pozwala zaoszczędzić czas, na wypełnianiu dokumentów, dokonywaniu obliczeń, czy nawet manualnym wprowadzaniu danych do systemu i poświęcić go na coś bardziej produktywnego.

Podstawową funkcją, która to umożliwia są kartoteki. Działają one w taki sposób, że za każdym razem, gdy po raz pierwszy wpisujesz coś do systemu – czy to dane kontrahenta, swój numer konta, czy opis trasy podróży służbowej – możesz zapisać je do odpowiedniej kartoteki. Nie dokładasz czasu, aby program zapamiętał te informacje, a za każdym kolejnym razem wystarczą dwa kliknięcia, aby je wprowadzić ponownie. Oszczędza to nie tylko czas, który poświęcasz na wprowadzanie danych, ale też ich poszukiwanie.

Niezastąpiona jest również opcja „Klonuj”. W Małej Księgowości możesz zastosować ją do większości dokumentów. To bardzo proste rozwiązanie, które pozwala na natychmiastowe stworzenie dokumentu identycznego do wybranego. Jeśli więc wystawiasz kolejną fakturę dla tego samego kontrahenta, dotyczącą tego samego towaru, czy przypisaną do tego samego szablonu księgowania, możesz stworzyć drugi taki sam dokument, a następnie edytować jedynie właściwe dane (na przykład zmienić datę czy kontrahenta).

Ponadto, dzięki opcjom „Wypełnij” i „Obliczenia” zautomatyzowaniu poddane zostaje również wypełnianie deklaracji podatkowych i składkowych. Nie tylko przyśpieszy to Twoją pracę, ale również pozwoli zminimalizować ryzyko błędów.

Kompleksowe funkcje księgowe – wszystko czego potrzebujesz, w jednym programie

Wybierając Małą Księgowość masz gwarancję, że decydujesz się na program, który rzeczywiście ułatwi Twoją pracę. Nie tylko pozwala na wykonywanie czynności księgowych, ale sprawia, że Twoje obowiązki stają się przejrzyste, a ich wykonanie – proste.

Najbardziej podstawową funkcją, bez której program księgowy nie ma prawa bytu, jest oczywiście wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych. Mała Księgowość nie tylko pozwala utworzyć fakturę. Automatycznie łączy ją z odpowiednim dokumentem magazynowym lub pozwala zaksięgować stworzony dokument kilkoma kliknięciami. Daje to pewność, że nigdy nie pogubisz się w dokumentach i pomaga uniknąć błędów w całym procesie.

Korzystając z Małej Księgowości, bezproblemowo rozliczysz również miesięczne zobowiązania podatkowe, a także składki ZUS. Dzięki możliwości rozliczania się przez program minimalizujesz ryzyko popełnienia błędu przy obliczeniach czy uzupełnianiu deklaracji. Oszczędzasz również na czasie i wysiłku, które pochłonęłoby chociażby ręczne dokonywanie obliczeń.

Integracja z zewnętrznymi systemami

Dzięki Małej Księgowości dokumenty wyślesz bezpośrednio do kontrahenta. Wystarczy, że w ustawieniach skonfigurujesz ustawienia poczty e-mail, aby wysyłać faktury, zestawienia, noty i inne dokumenty do dowolnych osób, ze swojego własnego adresu mailowego. Możliwość wysyłania poczty elektronicznej bezpośrednio z Małej Księgowości znacznie przyśpiesza ten proces i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów na przykład przy dodawaniu załączników czy wybieraniu kontrahentów.

Bezpośrednio z programu można również składać e-deklaracje. Ułatwione jest więc przesyłanie plików JPK, czy deklaracji podatkowych oraz DRA i RCA. Mała Księgowość jest również kompatybilna z Krajowym Systemem e-Faktur.

Łączy się ona również programami e-commerce. Dzięki temu nie trzeba ręcznie wprowadzać chociażby zmian magazynowych – wszystko dzieje się automatycznie.

Program, który dostosowuje się do Twoich potrzeb

W zależności od tego, czy prowadzisz sprzedaż, czy też prowadzisz działalność wyłącznie usługową, w ustawieniach wybierzesz, czy w programie chcesz prowadzić magazyn. Tę opcję włączysz lub wyłączysz w dowolnym momencie – tak jak wszystkie inne, ten moduł jest zawsze dostępny, we wszystkich wersjach programu.

Podobnie, w zależności od swoich potrzeb możesz włączyć lub wyłączyć Księgę Przychodów i Rozchodów, lub ewidencję przychodów. Inne moduły są z kolei dostępne dla VAT-owców i podatników zwolnionych z VAT.

Mała Księgowość pozwala też śledzenie terminów zapłaty, a także zaległości zarówno w naszych płatnościach, jak i należnościach. Nie musisz w tym celu samodzielnie ustawiać przypomnień, wystarczy kliknąć „Utwórz” w terminarzach w programie. Pozycje zostaną utworzone na podstawie istniejących dokumentów, a z kolei na ich podstawie stworzysz na przykład wezwanie do zapłaty.

Jakie jeszcze możliwości daje program Mała Księgowość? Możesz w nim zarządzać m.in. środkami trwałymi i ich amortyzacją, a także generować raporty dotyczące sprzedaży i oferty. W programie masz również dostęp do modułu Płace, przez który rozliczysz swoich pracowników.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Mała Księgowość ułatwia użytkownikowi zadbanie o bezpieczeństwo danych wprowadzanych do programu poprzez regularne wykonywanie kopii zapasowych. Taka kopia wykonywana jest automatycznie, przy każdym zamknięciu programu, dzięki czemu nigdy nie utracisz swojej pracy.

Ponadto, jeśli program używany jest przez kilku użytkowników, każdemu z nich można nadać uprawnienia dostępu, dzięki którym nie będą mieli możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach, czy najważniejszych danych.

Aktualność – księgowość zawsze na czasie

Jeszcze jedną niezwykle ważną cechą Małej Księgowości jest to, że nieustannie się rozwija. Jest aktualizowana na bieżąco, dzięki czemu zawsze zarówno odpowiada wymogom prawa, jak i wymaganiom użytkowników. Cały czas pojawiają się nowe opcje, a istniejące funkcjonalności są aktualizowane, tak aby zawsze pozostawały wygodne i intuicyjne w użyciu.

Łatwość obsługi – dla profesjonalistów i laików

Mimo tego, że funkcjonalności, które tu opisaliśmy, to tylko część tego, co oferuje Mała Księgowość, program jest bardzo prosty w obsłudze. Zawdzięcza to przejrzystemu układowi i intuicyjnemu interfejsowi.

W rozwiązaniu każdego problemu pomoże Ci natomiast nasza pomoc techniczna, gotowa odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.

Dlaczego warto wybrać Małą Księgowość?

Jeśli szukasz programu księgowego, który naprawdę ułatwi Twoją pracę, zamiast dokładać Ci obowiązków, Mała Księgowość jest najlepszym wyborem. Jest prosta w obsłudze, zarówno dla profesjonalnego księgowego, jak i dopiero zaczynającego przedsiębiorcy. Ma wszystkie funkcje, dzięki którym możesz skutecznie prowadzić księgowość firmy – od wystawiania faktur po rozliczanie wypłat pracowników.

Kliknij tutaj i przekonaj się już dziś, dlaczego przedsiębiorcy zostają z nami na dwie dekady.

