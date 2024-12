Obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy to opłacanie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, opłacanie składek zdrowotnych, ale także raportowanie związane zarówno z podatkami, jak i opłatami dla ZUS. Spełnienie wszystkich tych obowiązków umożliwia Mała Księgowość. Wszystko dzięki na bieżąco aktualizowanym deklaracjom dostępnym w programie, a także możliwości tworzenia w nim przelewów – między innymi do urzędów skarbowych i ZUS.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność jednoosobową, czy zatrudniasz pracowników, Mała Księgowość ma dla Ciebie taki sam, szeroki zestaw funkcji. Te szczególnie istotnie dla spełniania comiesięcznych obowiązków przedsiębiorcy opiszemy w poniższym artykule. Jeśli jednak chcesz lepiej poznać nasz program, lub na własną rękę przekonać się, jak pomaga w realizacji obowiązków, skorzystaj z wersji demo. Aby uzyskać do niej dostęp, wejdź na stronę Małej Księgowości i zostaw nam swoje dane.

Pamiętaj, że terminowa realizacja zobowiązań, szczególnie tych w stosunku do państwa, to podstawowa cecha udanego biznesu. Zaniechanie swoich obowiązków w tym zakresie, nawet jeśli nie spotka się z natychmiastową karą, będzie wiązać się z narastaniem zaległości, które w pewnym momencie Cię przytłoczą.

Prowadzenie ewidencji księgowej

Niezależnie od formy prowadzonej działalności, każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Ci, którzy wybrali rozliczanie skalą podatkową lub liniowe muszą prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, ryczałtowcy – ewidencję przychodów. Obie formy prowadzenia ewidencji łączą wspólne terminy – obie należy uzupełnić o dane z poprzedniego miesiąca do 20. dnia miesiąca następnego.

To pierwsza, podstawowa kwestia, o której co miesiąc musi pamiętać każdy przedsiębiorca. Spełnienie tego obowiązku ułatwi też pozostałe zadania – obliczanie podatków i składek. A aby go dopełnić, warto skorzystać z Małej Księgowości. Nasz program pozwala prowadzić dowolną ewidencję uproszczoną.

Bezpośrednio z ewidencji przychodów w programie wygenerujesz wysokość podatku, Jednolity Plik Kontrolny, lub przeprowadzisz inwentaryzację. Mała Księgowość posiada również funkcje, które znacznie ułatwią prowadzenie bardziej skomplikowanej Księgi Przychodów i Rozchodów. Wszystko dzięki szablonom księgowań, które ustawiasz raz i które następnie łatwo przypisujesz do księgowanych dokumentów.

Zobowiązania podatkowe

Kolejnym, można powiedzieć, że najważniejszym obowiązkiem przedsiębiorcy, jest opłacanie podatków. Ważną częścią tego procesu jest również ich deklarowanie. W obu z tych czynności dużą pomocą jest program Mała Księgowość.

Po pierwsze, Mała Księgowość ułatwi zarówno płatność zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i roczne rozliczenie PIT.

Zaliczkę na podatek należy opłacić do 20. dnia miesiąca następującego po okresie, za który ją opłacamy – miesiącu lub kwartale. Korzystając z Małej Księgowości nie musisz jej wyliczać samodzielnie. Wystarczy, że wygenerujesz deklarację PIT-5 dla danego okresu, a program dokona potrzebnych obliczeń za Ciebie, na podstawie wprowadzonych wcześniej dokumentów. Następnie, na jej podstawie utworzysz przelew do urzędu skarbowego, który następnie wystarczy opłacić.

Kolejny ważny podatek, którego obliczenie i uregulowanie jest znacznie łatwiejsze z użyciem Małej Księgowości to VAT. Wysokość podatku od towarów i usług należy zadeklarować w każdym miesiącu przez Jednolity Plik Kontrolny – JPK_V7 lub JPK_V7K – w zależności od tego, czy opłacasz VAT za każdy miesiąc, czy kwartalnie.

Za pomocą Małej Księgowości wyliczysz wysokość podatku i wygenerujesz właściwe dokumenty. Dzięki temu, że program zintegrowany jest z systemem e-Deklaracji, stworzony w programie Jednolity Plik Kontrolny od razu wyślesz. Wygenerujesz również przelew do opłacenia, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego.

Korzystanie z programu Mała Księgowość znacznie ułatwia więc realizowanie podatkowych obowiązków przedsiębiorcy. Generowanie deklaracji i dokonywanie obliczeń przez program przyśpiesza te czynności i pomaga uniknąć błędów.

Składki ZUS

Kolejnym comiesięcznym obowiązkiem, o którym nie powinien zapomnieć żaden przedsiębiorca jest opłacanie składek ZUS i przesyłanie związanych z nimi deklaracji.

Te należy złożyć do:

• 5. dnia miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

• 15. dnia miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,

• 20. dnia miesiąca – dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi.

To zadanie również znacznie ułatwia korzystanie z Małej Księgowości. Dzięki niej, dokumenty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzupełniane są automatycznie. Na ich podstawie program dokonuje również obliczeń. Dzięki temu, oszczędzasz czas, który w innym przypadku musiałbyś poświęcić na uzupełnianie deklaracji. Ponadto, nie musisz dokonywać skomplikowanych obliczeń, co nie tylko ułatwia Ci pracę, ale również zmniejsza ryzyko błędu.

Składki ZUS rozliczysz w Małej Księgowości, niezależnie od tego, czy rozliczasz się skalą, liniowo, ryczałtem, czy kartą podatkową. Ponadto program weźmie pod uwagę, jaki ZUS opłacasz. Obliczy właściwe składki dla osób korzystających z ulgi na start, preferencyjnych składek, Małego ZUS-u Plus oraz pełnego ZUS-u.

W Małej Księgowości wygenerujesz zarówno deklarację DRA – przeznaczoną dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności, jak i RCA -- dla osób zatrudniający pracowników. Bezpośrednio z programu wyślesz ją do Płatnika ZUS, a także wygenerujesz na jej podstawie przelew do opłacenia.

Podobnie jak w przypadku kwestii podatkowych, Mała Księgowość generuje te dokumenty i dokonuje obliczeń na podstawie danych użytkownika i dokumentów wprowadzanych przez niego w trakcie miesiąca.

Mała Księgowość – więcej niż podatki i ZUS

Widzisz już, że Mała Księgowość to niezastąpione narzędzie, które znacznie ułatwi Ci wypełnianie swoich comiesięcznych obowiązków. Dzięki niej obliczanie wysokości podatków i składek jest dużo łatwiejsze, jako że program przejmuje większość z tego zadania. Wystarczy, że Ty dostarczysz mu prawidłowe dane. Z nim znacznie prostsze jest też wypełnianie deklaracji – zrobi to automatycznie, na podstawie tych samych danych.

Ale składanie deklaracji podatkowych i do ZUS to tylko dwie (co prawda ważne) funkcje programu, który ma dużo szersze możliwości. Możesz w nim prowadzić pełną dokumentację. Za jego pomocą wystawisz faktury, noty, dokumenty magazynowe. Dzięki funkcji terminarzy możesz śledzić planowane wydatki, czy zaległe płatności.

Możliwość włączenia gospodarki magazynowej umożliwia pełną kontrolę nad zatowarowaniem firmy, a integracja z systemami sklepów internetowych zapewnia, że nie będziesz musiał tych samych sprzedaży rejestrować podwójnie. Dzięki integracji zewnętrznych systemów, sprzedaży i księgowości, masz też pewność, że nie pogubisz się w dokumentacji.

Ponadto, w Małej Księgowości możesz zarządzać produkcją, znajdziesz tu dedykowany moduł dotyczący środków trwałych i możliwość rozliczania płac, delegacji i innych kwestii pracowniczych.

To kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko ułatwi pracę przedsiębiorcy, ale może być również używane przez profesjonalnych księgowych.

Wybierz Małą Księgowość i wypełnij swoje obowiązki

Jak widzisz, za pomocą Małej Księgowości możesz prowadzić ewidencję księgową, rozliczać podatki i składki ZUS. Skorzystasz również z szerokiego zakresu funkcji przeznaczonych do prowadzenia księgowości, zarządzania magazynem i sprzedażą. Przekonaj się na własną rękę, jak świetnie sprawdza się Mała Księgowość. W tym celu wejdź na mk.rp.pl i skorzystaj z wersji demonstracyjnej, dzięki której dokładnie zapoznasz się ze wszystkimi funkcjami programu. Nie musisz zakładać konta, ani dodawać karty. Wystarczy, że podasz nam swoje dane, a wyślemy Ci link z instrukcją instalacji demo Małej Księgowości.

Następnie pozostaje tylko wybrać, z której wersji programu chcesz skorzystać. Mała Księgowość dostępna jest w trzech wersjach, z czego dwie dedykowane są dla przedsiębiorców. Każda wersja gwarantuje dostęp do pełnej funkcjonalności programu. Jednak podczas gdy podstawowa wersja MK przeznaczona jest do korzystania na jednym komputerze, w przypadku wersji MKS możesz prowadzić księgowość firmy z wielu komputerów.

To najlepsze rozwiązane dla firm, w których do programu musi mieć dostęp kilku pracowników, chociażby w celu wystawiania faktur. Nie martw się, w programie możesz nadawać użytkownikom osobne dostępy, dzięki którym będą mogli korzystać tylko ze wskazanych opcji. To uniemożliwi pracownikowi omyłkową zmianę ustawień, czy na przykład skasowanie pozycji z magazynu.

Wybierz więc Małą Księgowość i za jedyne 179 zł w wersji podstawowej lub 399 złoty w wersji MKS rocznie rozliczaj swoją firmę i wypełniaj obowiązki przedsiębiorcy.

