Karol Nawrocki, prezes IPN, jest bezpartyjnym, „obywatelskim” kandydatem, który startuje w wyborach z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. PiS ogłosił poparcie Nawrockiego w wyborach prezydenckich w czasie Kongresu obywatelskiego w Krakowie, który odbył się 24 listopada. 30 listopada formalnie potwierdziła to poparcie Rada Polityczna PiS.



Kim jest Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich?

Nawrocki nigdy nie należał do Prawa i Sprawiedliwości, ani żadnej innej partii politycznej, jest jednak uważany za osobę mocno związaną z PiS.



Z IPN Nawrocki związany był od stycznia 2009 do 2017 roku, a w latach 2013-2017 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

W 2017 roku został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którym kierował do 2021 roku. Na stanowisku dyrektora tego Muzeum zastąpił profesora Pawła Machcewicza. - Karola Nawrockiego poznałem w ostatnim dniu mojego dyrektorowania w Gdańsku, gdy wkroczył do mojego gabinetu i powiedział, że nie jestem już dyrektorem muzeum. Ustąpiłem mu oczywiście miejsca. Od razu, pierwszego dnia zapowiedział, że będzie zmieniał wystawę i robił to, co wcześniej zadeklarował Jarosław Kaczyński czy minister kultury Piotr Gliński - mówił pod koniec listopada Machcewicz w TVN24. - Wprowadzał te zmiany, których się domagał PiS, czyli usuwał te wątki, które były uznawane za zbyt międzynarodowe, które dotyczyły cierpień innych narodów, a dodawał wątki o polskim bohaterstwie, o polskiej martyrologii, często niezgodnie z prawdą historyczną. Zawyżał na przykład niezgodnie z faktami liczbę Żydów uratowanych przez Polaków, to były manipulacje historią - wspominał.