Niemcy nie reagują na polski wniosek o oddanie skradzionej akwareli

Na tydzień przed aukcją w grudniu 2022 r. akwarela została odnaleziona przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku monitoringu zagranicznego rynku dzieł sztuki. Po zebraniu dokumentów wskazujących na okoliczności jej kradzieży zostały one przekazane do domu aukcyjnego, z prośbą o wstrzymanie tej sprzedaży. Do Komendy Głównej Policji skierowany został wniosek dotyczący rejestracji obrazu w bazie Interpolu Stolen Works of Art – PSYCHE. Wysłano także zgłoszenie w sprawie obrazu do strony niemieckiej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. W sprawę zaangażowano też Ambasadę RP w Berlinie. Konsul RP w Berlinie Marcin Król kilka godzin przed rozpoczęciem licytacji osobiście interweniował w domu aukcyjnym, ale kierownictwo Grisebach odmówiło spotkania. Ostatecznie pozostawił na miejscu oświadczenie, w którym informował, że akwarela została skradziona. Pomimo to dom aukcyjny ją wylicytował. „Niemiecki dom aukcyjny zachował się jak zwykły paser: sprzedał Kandinskiego, mimo że wiedział, że pochodzi z kradzieży z polskiego muzeum” – skomentował licytację ówczesny wicepremier Piotr Gliński. Forum domu aukcyjnego zostało zalane falą hejtu w języku polskim, najczęstsze określenia go to „dom paserów”.

MKiDN: działanie niemoralne

„W opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz krajowego i zagranicznego środowiska muzealniczego reprezentowanego przez ICOM Polska i ICOM Niemcy, akwarela Wassilego Kandinskiego powinna powrócić do Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie skradzionej w 1984 r. z Muzeum Narodowego w Warszawie akwareli Wassilego Kandinskiego „Kompozycja”, z widoczną do dziś muzealną pieczęcią potwierdzającą jej pochodzenie, a także świadoma próba sprzedaży tego dzieła sztuki, to działania nieetyczne i niemoralne” – tak teraz skomentowało tę sprawę biuro prasowe resortu kultury.