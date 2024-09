Na jakim etapie jest pomysł zobowiązania myśliwych do okresowych badań lekarskich i psychologicznych? Czy uda się przeforsować ten pomysł?

Reklama

Sprawa badań lekarskich dla myśliwych jak w soczewce pokazuje, że myśliwi mówią „nie" jakimkolwiek zmianom, niezależnie od tego, czy dotyczą one polowań, badań czy gatunków chronionych. A przecież regularne badania muszą przechodzić przedstawiciele różnych grup zawodowych i nie jest to żadna represja, a forma zagwarantowania bezpieczeństwa innym użytkownikom. Jeśli badania musi przechodzić kierowca zawodowy, tak samo ktoś, kto posiada broń do celów obronnych, to dlaczego ma to nie obejmować myśliwych? Co ważne, ten pomysł popiera ponad 90 proc. Polaków. W ostatnich tygodniach doszło do kilku wypadków z użyciem broni spowodowanych przez myśliwych. Dzięki regularnym badaniom będziemy w stanie zapewnić większe bezpieczeństwo. Projekt ustawy dotyczący okresowych badań lekarskich dla myśliwych wpłynie niedługo do Sejmu.

Czytaj więcej Opinie Prawne Marek Targoński: Jestem myśliwym i kocham przyrodę. Skończmy opowiadać antymyśliwskie bajki Na jednym zdjęciu widzimy małe bawiące się liski, a na drugim otyłego myśliwego o niesympatycznej twarzy. Pytanie pod zdjęciami brzmi: kogo popierasz? A więc: słodkie liski, źli myśliwi i inne medialne bajki.

O jakich jeszcze tematach MKiŚ rozmawia z myśliwymi? Czy priorytetem jest obecnie ograniczenie polowań na ptaki?

Jesteśmy przekonani, że trzeba doprowadzić do ograniczenia gatunków znajdujących się na liście ptaków łownych, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia, żeby strzelać chociażby do jarząbka, głowienki, czernicy, których populacja drastycznie spada. Próbowaliśmy osiągnąć kompromis w ramach prac zespołu ds. łowiectwa, w którym zasiadają myśliwi, strona społeczna i przedstawiciele MKiŚ. Myśliwi z hukiem opuścili zespół, teraz do niego wrócili. Jasno powiedziałem, że próba storpedowania prac ministerstwa się nie uda i zmiany zostaną wprowadzone. Wolałbym, żeby stało się to w ramach dialogu z myśliwymi, ale jeśli nie będą chcieli rozmawiać, to też będziemy zdecydowanie działali. Jestem przekonany, że do końca tego roku przedstawimy konkretne zmiany.